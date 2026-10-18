Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠυρά από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών - «Έβαλαν μηδενικό ΦΠΑ και οι τιμές αυξήθηκαν»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πυρά από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών - «Έβαλαν μηδενικό ΦΠΑ και οι τιμές αυξήθηκαν»

 18.10.2026 - 18:34
Πυρά από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών - «Έβαλαν μηδενικό ΦΠΑ και οι τιμές αυξήθηκαν»

Πυρά κατά της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εξαπολύει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε πέντε επιπρόσθετες κατηγορίες βασικών προϊόντων δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, σε ορισμένα προϊόντα καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών αντί για μειώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η μείωση δεν ανταποκρινόταν στο αναμενόμενο ποσοστό. Παράλληλα, επικρίνει την αρμόδια Αρχή για τη δημόσια τοποθέτησή της ότι το μέτρο εφαρμόστηκε ομαλά, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης για αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων και η επέκταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε πέντε ακόμη κατηγορίες βασικών προϊόντων. Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Οκτωβρίου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι παρακολουθούσε καθημερινά τη διαμόρφωση των τιμών από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, καταγράφοντας, όπως υποστηρίζει, αποκλίσεις από τις αναμενόμενες μειώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την εφαρμογή του μέτρου, αυξήθηκαν οι μέσες τιμές οκτώ προϊόντων κατά ένα έως επτά σεντ. Την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μηδενικού ΦΠΑ, στις 12 Οκτωβρίου, το μέσο ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 3,76%, ενώ στις 13 και 14 Οκτωβρίου ανήλθε στο 4,3% και 4,5% αντίστοιχα.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ακόμη ότι τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου εντοπίστηκαν τρία προϊόντα των οποίων η μέση τιμή αυξήθηκε κατά δύο έως τέσσερα σεντ.

Οι αποκλίσεις στις τιμές των υπεραγορών

Αναφερόμενος στα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 15 Οκτωβρίου η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι οι τιμές που παρουσιάστηκαν αφορούσαν τις 7 και τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή επτά ημέρες μετά την εξαγγελία και τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου.

Όπως αναφέρει, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι τέσσερις από τις δέκα υπεραγορές που περιλαμβάνονταν στον σχετικό πίνακα παρουσίαζαν μικρή ή μεγάλη απόκλιση από την πιστή εφαρμογή του μέτρου. Επιπλέον, καταγράφηκαν αυξήσεις στις τιμές τριών προϊόντων, ενώ σε δύο υπεραγορές δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μείωση στις τιμές αρτοποιητικών προϊόντων, παρά την παρέλευση τριών ημερών από την έναρξη εφαρμογής του μηδενικού ΦΠΑ.

Με βάση τα ευρήματά του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διερωτάται κατά πόσο η διαπίστωση της Υπηρεσίας ότι όλα κύλησαν ομαλά ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της αγοράς. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ως προς την αποτελεσματικότητα της εποπτείας των τιμών, τόσο στα καύσιμα όσο και στα καταναλωτικά προϊόντα.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει, πάντως, ότι οι αυξήσεις τιμών δεν συνιστούν από μόνες τους παράβαση, καθώς οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τις τιμές τους.

Αιχμές για την αντίδραση των Υπουργείων

Στην ανακοίνωσή του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επικρίνει επίσης τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες παρεμβάσεις του, δεν έχουν διασφαλίσει επαρκώς ότι τα μέτρα οικονομικής στήριξης αποφέρουν το πλήρες όφελος στους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει, τα συμπεράσματά του βασίζονται αποκλειστικά στις τιμές των 49 υπεραγορών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα e-kalathi και στην επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή Smart Kalathi.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει την αρμόδια Αρχή «κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών των καταναλωτών», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκε η εφαρμογή του μέτρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκ στον Ισημερινό - Ιερέας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του σταυρός
Ανείπωτη τραγωδία: 25χρονη influencer κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε - Δείτε φωτογραφία και βίντεο
Δεν το περίμενε κανείς: Η πράξη Κύπριου μαθητή που παρέσυρε και τους συμμαθητές του - Δείτε φωτογραφία
Δεν έπεσαν για ύπνο ακόμη τα φίδια - Πολίτες τα βρίσκουν παντού στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
Συγκινητικό περιστατικό με νεαρό στην Κύπρο - «Η καλοσύνη δεν έχει χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία» - Τι έγινε
Τραγωδία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 59χρονη στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

 18.10.2026 - 18:24
Επόμενο άρθρο

Σοκ με 23χρονη: Eισέβαλε σε σχολείο προσποιούμενη την καθηγήτρια για να βρίσει και να προσβάλει μαθητές

 18.10.2026 - 19:03
ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

Το να τίθενται όροι και προϋποθέσεις πριν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι μια τακτική που δεν βοηθά στο να υπάρχουν εξελίξεις, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

  •  18.10.2026 - 11:20
Απάντηση Γκουτέρες στον Έρχιουρμαν για το Κυπριακό - Τι αναφέρει για τις ακυρώσεις εκδηλώσεων

Απάντηση Γκουτέρες στον Έρχιουρμαν για το Κυπριακό - Τι αναφέρει για τις ακυρώσεις εκδηλώσεων

  •  18.10.2026 - 15:45
Νέο σχέδιο €23 εκατ. για τα αμπέλια - Στο επίκεντρο η αναζωογόνηση της υπαίθρου

Νέο σχέδιο €23 εκατ. για τα αμπέλια - Στο επίκεντρο η αναζωογόνηση της υπαίθρου

  •  18.10.2026 - 16:14
Αναστάτωση σε σχολείο στη Λεμεσό: Εξωσχολικός επιτέθηκε σε μαθητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Αναστάτωση σε σχολείο στη Λεμεσό: Εξωσχολικός επιτέθηκε σε μαθητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  18.10.2026 - 16:51
Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

  •  18.10.2026 - 07:26
Πυρά από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών - «Έβαλαν μηδενικό ΦΠΑ και οι τιμές αυξήθηκαν»

Πυρά από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών - «Έβαλαν μηδενικό ΦΠΑ και οι τιμές αυξήθηκαν»

  •  18.10.2026 - 18:34
Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

  •  18.10.2026 - 16:28
Δεν το περίμενε κανείς: Η πράξη Κύπριου μαθητή που παρέσυρε και τους συμμαθητές του - Δείτε φωτογραφία

Δεν το περίμενε κανείς: Η πράξη Κύπριου μαθητή που παρέσυρε και τους συμμαθητές του - Δείτε φωτογραφία

  •  18.10.2026 - 17:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα