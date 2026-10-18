Σοκ με 23χρονη: Eισέβαλε σε σχολείο προσποιούμενη την καθηγήτρια για να βρίσει και να προσβάλει μαθητές

Σοκαριστικές οι μαρτυρίες των μαθητών

Η Έιμι Τζόουνς εισέβαλε στο Rufus King International High School στο Μιλγουόκι και σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, παρέμεινε στην τάξη για σχεδόν τρεις διδακτικές ώρες, εκτοξεύοντας χυδαίες εκφράσεις, ρατσιστικά σχόλια και σεξουαλικά υπονοούμενα προς τους ανήλικους μαθητές.

Όπως κατέθεσαν οι ίδιοι οι μαθητές στις αρχές, η 23χρονη χώρισε την τάξη βάσει φυλής και φύλου, αποκάλεσε έναν μαθητή «χοντρό», ρώτησε μια μαθήτρια αν θέλει να γίνει «στρίπερ», ενώ είπε σε δύο λευκούς μαθητές ότι «μοιάζουν με τους τύπους που κάνουν επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία». Παράλληλα, ζήτησε από τους μαθητές ηλεκτρονικό τσιγάρο και κάνναβη, σχολιάζοντας πως το μάθημα ήταν βαρετό.

«Το έκανα γιατί βαριόμουν και μισώ τα παιδιά»

Η δράση της διακόπηκε όταν η διευθύντρια του σχολείου, Ντορίν Μπαντίγιο, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν η Τζόουνς προσήχθη για ανακρίσεις, δήλωσε αφοπλιστικά στους αστυνομικούς ότι πήγε στο σχολείο «επειδή βαριόταν», προσθέτοντας πως «μισεί τα παιδιά και ήθελε απλώς να κάνει φασαρία».

Η διευθύντρια εξήγησε ότι εκείνη την ημέρα είχαν δηλώσει ασθένεια οκτώ καθηγητές και είχαν καλυφθεί μόνο οι επτά θέσεις, γεγονός που επέτρεψε στην 23χρονη να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω σοβαρής αμέλειας του διοικητικού προσωπικού στη διασταύρωση των στοιχείων.

Έως και 21 χρόνια φυλάκισης

Στην 23χρονη ασκήθηκαν έξι κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ των οποίων για αντιποίηση αρχής και έκθεση ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 21 έτη.

Από την πλευρά της, η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι η Τζόουνς πάσχει από διπολική διαταραχή και αντιμετώπισε πρόβλημα με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής της την ημέρα του συμβάντος, ενώ η προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου.

Gazzetta.gr