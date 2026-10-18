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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για τα επεισόδια στη Γαλλία: Η χώρα φλέγεται, η μετανάστευση την κατέστρεψε, κλείστε τα σύνορα πριν να είναι αργά

 18.10.2026 - 20:00
Τραμπ για τα επεισόδια στη Γαλλία: Η χώρα φλέγεται, η μετανάστευση την κατέστρεψε, κλείστε τα σύνορα πριν να είναι αργά

Με μια ανάρτηση για την κατάσταση στη Γαλλία παρενέβη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας στη μετανάστευση την κοινωνική αναταραχή που, όπως υποστηρίζει, βιώνει η χώρα και προειδοποιώντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για τον έλεγχο των συνόρων.

«Η Γαλλία φλέγεται!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος μεταναστών από εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη χώρα.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που, κατά τον ίδιο, «κουβαλούν μίσος στην καρδιά τους» και υποστηρίζοντας ότι η μετανάστευση έχει καταστρέψει μια χώρα που κάποτε υπήρξε σπουδαία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκληρώνει την παρέμβασή του με μια ευθεία προτροπή προς τη γαλλική ηγεσία να υιοθετήσει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

«Κλείστε τα σύνορά σας και ανακτήστε τον έλεγχο, προτού να είναι πολύ αργά!» τονίζει.

Protothema.gr

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