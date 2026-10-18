Τραμπ για τα επεισόδια στη Γαλλία: Η χώρα φλέγεται, η μετανάστευση την κατέστρεψε, κλείστε τα σύνορα πριν να είναι αργά

«Η Γαλλία φλέγεται!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος μεταναστών από εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη χώρα.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που, κατά τον ίδιο, «κουβαλούν μίσος στην καρδιά τους» και υποστηρίζοντας ότι η μετανάστευση έχει καταστρέψει μια χώρα που κάποτε υπήρξε σπουδαία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκληρώνει την παρέμβασή του με μια ευθεία προτροπή προς τη γαλλική ηγεσία να υιοθετήσει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

«Κλείστε τα σύνορά σας και ανακτήστε τον έλεγχο, προτού να είναι πολύ αργά!» τονίζει.

Protothema.gr