Έρχιουρμαν: «Επιβεβαίωση» από Γκουτέρες για τις καταγγελίες περί παρεμπόδισης των Τουρκοκυπρίων

Η επιστολή αφορούσε καταγγελίες για παρεμβάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς σε πολιτιστικές, αθλητικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων, ενώ σχετικές πληροφορίες είχαν προηγουμένως μεταδοθεί από τον τουρκοκυπριακό Τύπο.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Έρχιουρμαν, ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξέφρασε προβληματισμό για ενέργειες που δυσχεραίνουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τες «αποθαρρυντικές». Σύμφωνα με την περιγραφή της απάντησης, ο κ. Γκουτέρες επισήμανε ότι τέτοιες ενέργειες δεν συμβάλλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.

Στην επιστολή του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε θέσει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της ακύρωσης φεστιβάλ και εκδήλωσης της ποδοσφαιρικής σχολής της Μπαρτσελόνα, καθώς και τις καταγγελλόμενες προσπάθειες παρεμπόδισης επαφών της τουρκοκυπριακής πλευράς με ξένους διπλωμάτες.

Κατά τον κ. Έρχιουρμαν, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν για εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τις πολιτιστικές, αθλητικές, πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, φέρεται να υπογράμμισε ότι πρακτικές αυτού του είδους δεν συνάδουν με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε ότι βασική επιδίωξη της πλευράς του είναι η υιοθέτηση νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την έναρξη μιας διαδικασίας με προοπτική την επίτευξη διαρκούς λύσης στο Κυπριακό.

«Είναι σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι ο κ. Γκουτέρες συμμερίζεται αυτή την άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η απάντηση του Γενικού Γραμματέα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους καλούνται να εξετάσουν ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποσκοπούν στην απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, κατά παράβαση προηγούμενων αποφάσεων διεθνών οργανισμών.

Ο κ. Έρχιουρμαν διαβεβαίωσε, τέλος, ότι θα συνεχίσει να προωθεί μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου τις προσπάθειες για ενίσχυση της εμπιστοσύνης, επίλυση του Κυπριακού και διεύρυνση των επαφών της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τη διεθνή κοινότητα.

Σημειώνεται ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής του κ. Γκουτέρες. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα βασίζονται αποκλειστικά στην ενημέρωση που παρείχε ο ίδιος ο κ. Έρχιουρμαν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Αυγούστου ο κ. Έρχιουρμαν είχε αποστείλει επιστολές, πέραν του Αντόνιο Γκουτέρες, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, εκφράζοντας τις θέσεις του για τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει σχετικά με τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στα κατεχόμενα.