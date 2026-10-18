Έρχεται νέα κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά και κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να στραφούν αργότερα καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ,ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά και κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Την Τετάρτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να βρεθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.