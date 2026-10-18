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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

VIDEO: Νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα - Φόβοι για ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις

 18.10.2026 - 21:05
VIDEO: Νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα - Φόβοι για ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις

Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων προμηνύουν οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, εντείνοντας την ανησυχία των καταναλωτών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται εκ νέου κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, με την εβδομάδα να κλείνει με άνοδο περίπου 5%.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης αύξηση, φτάνοντας στα 101,4 δολάρια το βαρέλι. Οι εξελίξεις καταγράφονται παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου και ντίζελ, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

Ανοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία σημείωσε αύξηση 7,5%, διαμορφούμενη στα 87,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στην Κύπρο, η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις εντείνεται, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων βρίσκεται στο 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, φτάνοντας στα 2,018 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,67 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, αυξημένη παρουσιάζεται η ροή προς τις κατεχόμενες περιοχές για την προμήθεια καυσίμων, ενώ οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στις καθυστερήσεις, στην απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων και στην επιμονή σε μέτρα που χαρακτηρίζονται ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πριν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην κυπριακή αγορά η νέα άνοδος των διεθνών τιμών, ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων είχε ήδη προειδοποιήσει ότι αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης των νοικοκυριών.

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