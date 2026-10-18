VIDEO-Διάγγελμα Μακρόν: Ακροαριστεροί και παραβατικά στοιχεία στα επεισόδια - Κανένας δεν θα μείνει στη σκιά, θα λογοδοτήσουν

Στον απόηχο των μεγάλων διαδηλώσεων που ξεκίνησαν από τη μαθητική κοινότητα της χώρας και εξαπλώθηκαν γρήγορα, μαζί με σοβαρά επεισόδια και ένταση της κρατικής καταστολής, ο Γάλλος πρόεδρος, όπως είχε πει νωρίτερα, προχωρά σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό.

O Γάλλος πρόεδρος αναφέρεται στα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν μαζί με τις μεγάλες διαδηλώσεις του Σαββάτου σημειώνοντας ότι τίποτα δεν δικαιολογεί όσα συνέβησαν

«Δεν θα μείνει τίποτε και κανένας στην σκιά. Η Δικαιοσύνη έχει λάβει ήδη εντολή να δράσει με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι, «όσα ζήσαμε την 17η Οκτωβρίου δεν έχουν καμία εξήγηση καμία δικαιολογία και έχουν την βάση τους σε ομάδες που οπλίζει η ακροαριστερά».

«Δημόσια κτίρια, καταστήματα και δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστράφηκαν».

«Πολλές εκατοντάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Όταν είδαμε τις εικόνες, όλοι σκεφτήκαμε: τι είχαν στο μυαλό τους; Πώς μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία;»

Λέει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί» τις ταραχές και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

«Όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή απόψε. Είναι αφόρητο να βλέπουμε τις πόλεις, τους δρόμους των πόλεών μας, να λεηλατούνται έτσι».

Πηγή: Iefimerida.gr