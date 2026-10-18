ΓΓ ΑΚΕΛ: «Έχουμε δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη συζήτηση του υποψηφίου που θα υποστηρίξουμε στις προεδρικές»

«Έγκαιρα θα είμαστε έτοιμοι να ριχθούμε στη μάχη των εκλογών. Με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία», ανέφερε.

Μιλώντας στη Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σχολίασε αναφορές ότι «οι αντίπαλοί σας ήδη τρέχουν», σημειώνοντας ότι η απάντηση του ΑΚΕΛ είναι ότι «κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στα ονόματα. Άλλωστε, χωρίς υποψήφιο προεδρικές εκλογές δεν γίνονται. Μέχρι, όμως, να φτάσουμε στη συζήτηση του υποψήφιου που θα υποστηρίξουμε έχουμε δρόμο να διανύσουμε» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι για το ΑΚΕΛ «προέχουν οι επαφές και οι συζητήσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις και οργανωμένα σύνολα που διαφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές και επιθυμούν προοδευτική αλλαγή», σημειώνοντας ότι ο στόχος των επαφών και των συζητήσεων είναι η εξεύρεση κοινού εδάφους για συνεργασία ενόψει των εκλογών. «Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσουμε την προοπτική να κερδηθούν οι εκλογές και να προωθήσουμε την προοδευτική αλλαγή», είπε.

Άφησε παράλληλα αιχμές για μικροκομματικές σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων που έχουν βάλει την Κύπρο «σε μια πρόωρη και μακρά εκστρατεία ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028». Επέκρινε το γεγονός ότι «αντί να συζητούνται προτάσεις και μέτρα που θα βοηθήσουν τους απλούς πολίτες που δυστυχούν και βασανίζονται», όπως ανέφερε, «από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τα ανεπαρκή εισοδήματα και την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, τη συζήτηση μονοπωλούν παρασυναγωγές σε ψαροταβέρνες και υπόγειες συναλλαγές του τύπου: πάρε προεδρία της Βουλής και δώσε μου προεδρία της Δημοκρατίας», για να προσθέσει ότι «κάποιοι έτσι προσεγγίζουν τα αξιώματα: πώς θα βολευτούν αυτοί και η παράταξή τους. Προφανώς είναι έτσι που εξυπηρετούνται ιδιοτελή και μεγάλα συμφέροντα, πίσω από κλειστές πόρτες και με τη διαμεσολάβηση μεγαλοϊδιοκτητών ΜΜΕ. Έτσι είναι που γίνονται οι πολιτικές μπίζνες της Δεξιάς», ανέφερε.

Ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι για το ΑΚΕΛ «οι συνεργασίες πάντοτε οικοδομούνται πάνω στη βάση κοινών επιδιώξεων και στόχων», προσθέτοντας ότι «δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο με απατηλές υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Πάντοτε παρουσιάζουμε ένα ειλικρινές και απολύτως υλοποιήσιμο πρόγραμμα για να βοηθήσουμε την Κύπρο μας και τους ανθρώπους της. Ειδικά όλους αυτούς που ταλαιπωρούνται από τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Ν. Χριστοδουλίδη, οι οποίες αποτελούν συνέχεια των πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης Ν. Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ», όπως ανέφερε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το κόμμα εργάζεται για τη διαμόρφωση συνεργασιών με πολιτικές δυνάμεις και οργανωμένα σύνολα που επιδιώκουν την προοδευτική αλλαγή, σημειώνοντας ότι μέσα από την αναζήτηση κοινού προγραμματικού πεδίου θα προκύψει σε μεταγενέστερο στάδιο και η συζήτηση για τον υποψήφιο που θα ηγηθεί της προσπάθειας. Απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι υπάρχει καθυστέρηση, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε καθυστερήσει», επισημαίνοντας ότι απομένει σχεδόν ενάμισης χρόνος μέχρι τις εκλογές και ότι το κόμμα προχωρεί στη βάση των σχεδιασμών του. «Έγκαιρα θα είμαστε έτοιμοι να ριχθούμε στη μάχη των εκλογών. Με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία», ανέφερε.

Διαμήνυσε παράλληλα ότι η λύση του Κυπριακού είναι πάντοτε προτεραιότητα στην πολιτική του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι «η Αμμόχωστος αποτελεί σημείο κλειδί για τη συνολική επίλυσή του». Μιλώντας από το βήμα της συνδιάσκεψης στην Αμμόχωστο, υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με τη διχοτόμηση ή με την προσωρινότητα του στάτους κβο, η οποία βολεύει κάποιους για να φτιάχνουν καριέρες και περιουσίες».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, το χαρακτήρισε «εξαιρετικό», ενώ συνεχάρη τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος, σημειώνοντας ότι στην επαρχία της Αμμοχώστου το ΑΚΕΛ είχε αύξηση 2,2% και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 3%. «Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι, όταν έχουμε επαφή με την κοινωνία, όταν παρεμβαίνουμε εκεί που είναι τα προβλήματα, όταν συνεχώς βρισκόμαστε δίπλα και μαζί με τους ανθρώπους, ο κόσμος το αναγνωρίζει, το εκτιμά και το αναγνωρίζει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της προοδευτικής αλλαγής, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έθεσε ως βασικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου, ιδιαίτερα ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο τέλος του χρόνου.

«Εδώ είναι που πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι «η προοδευτική αλλαγή προϋποθέτει την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους», με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της οικονομικής ανασφάλειας, καθώς και τη στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων και των χαμηλοσυνταξιούχων, την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της στεγαστικής και ενεργειακής κρίσης.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου οικονομικού μοντέλου που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος και των προκλήσεων στην ενέργεια και τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, «αναστηλώνοντας τους θεσμούς, πατάσσοντας τη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά».

Τάχθηκε υπέρ μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που «να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και να υπηρετεί τα ζωτικά συμφέροντα του λαού μας και κανενός άλλου», ενώ επέκρινε τις πολιτικές που, όπως είπε, οδηγούν κρίσιμες υποδομές και τον πλούτο της χώρας σε ξένα συμφέροντα. Ανέφερε τέλος ότι «η προοδευτική αλλαγή θα τερματίσει τη διείσδυση της ακροδεξιάς στα κέντρα εξουσίας», η οποία, όπως υποστήριξε, πραγματοποιείται με την ανοχή και την ενθάρρυνση της κυβέρνησης και κομμάτων που συνεργάζονται μαζί της.

ΚΥΠΕ