Τραγωδία στη Λέσβο: Έξι νεκροί ανάμεσα τους ένα βρέφος μετά από σύγκρουση ταχυπλόου

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όταν το ταχύπλοο πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού.

Από τη σύγκρουση φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα ορισμένοι από τους επιβαίνοντες, ενώ ακόμη οκτώ άτομα διασώθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς Λέσβου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, ενώ εντοπίστηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή ακόμη έξι αλλοδαποί, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.



Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων αλλοδαπών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Κικίλιας: Μηδενική ανοχή στους διακινητές

Τη θλίψη και την οργή του για την τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όπου έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή», ανέφερε ο υπουργός, αποδίδοντας τον θάνατο των έξι ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του φερόμενου ως διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, διευκρινίζοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται.

Παράλληλα, ο υπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, τονίζοντας ότι η στάση της κυβέρνησης παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

«Μηδενική ανοχή στους διακινητές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «στυγνούς εγκληματίες που, προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά».

Πηγή: protothema.gr