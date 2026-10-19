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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Όχημα «άρπαξε» φωτιά στον αυτοκινητόδρομο - Πυκνός καπνός απλώθηκε στον δρόμο

 19.10.2026 - 08:22
Video: Όχημα «άρπαξε» φωτιά στον αυτοκινητόδρομο - Πυκνός καπνός απλώθηκε στον δρόμο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας, κοντά στο Πέρα Χωριό, όταν όχημα φέρεται να πήρε φωτιά, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μέρος του οδοστρώματος, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:13 το βράδυ της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου 2026, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λατσιών και Πέρα Χωριού.

Όπως αναφέρεται, επιβατικό όχημα φέρεται να εκδήλωσε φωτιά, με τον οδηγό να προσπαθεί να εξέλθει από αυτό, ενώ βρισκόταν σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY, διακρίνεται ένα μικρό ροζ επιβατικό αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα, κοντά σε διαγραμμισμένη διαχωριστική ζώνη με εύκαμπτους οριοδείκτες.

Την ίδια ώρα, μεγάλη ποσότητα καπνού απλώνεται στον δρόμο, περιορίζοντας την ορατότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος για τα οχήματα που προσεγγίζουν το σημείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από πυρκαγιές ή μηχανικές βλάβες οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Δείτε το βίντεο 

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