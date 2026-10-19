Video: Όχημα «άρπαξε» φωτιά στον αυτοκινητόδρομο - Πυκνός καπνός απλώθηκε στον δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:13 το βράδυ της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου 2026, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λατσιών και Πέρα Χωριού.

Όπως αναφέρεται, επιβατικό όχημα φέρεται να εκδήλωσε φωτιά, με τον οδηγό να προσπαθεί να εξέλθει από αυτό, ενώ βρισκόταν σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY, διακρίνεται ένα μικρό ροζ επιβατικό αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα, κοντά σε διαγραμμισμένη διαχωριστική ζώνη με εύκαμπτους οριοδείκτες.

Την ίδια ώρα, μεγάλη ποσότητα καπνού απλώνεται στον δρόμο, περιορίζοντας την ορατότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος για τα οχήματα που προσεγγίζουν το σημείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από πυρκαγιές ή μηχανικές βλάβες οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

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