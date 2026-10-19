Τραγωδία στον Ισημερινό: Ο ιερέας που σκοτώθηκε έκανε κήρυγμα για την εφήμερη ζωή λίγο πριν ο Σταυρός να πέσει στο κεφάλι του

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τραγικό δυστύχημα που μεταδόθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο, σημειώθηκε αφού ο ιερέας είχε εκφωνήσει κήρυγμα για το πόσο εφήμερη είναι η ζωή.

Ο πατέρας Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι έλεγε στους πιστούς ότι δεν πρέπει να σπαταλούν τη ζωή τους χαζεύοντας στα κινητά τους, αλλά να την αφιερώνουν στον Θεό και στους αγαπημένους τους.

«Μια μέρα, όλοι όσοι είμαστε εδώ θα πεθάνουμε επίσης και, μερικές φορές, ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε διάφορα πράγματα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο ο χρόνος που περνάμε με τον Θεό. Ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνουμε στον Θεό, στους αδελφούς και τις αδελφές μας, στους συζύγους μας, στις συζύγους μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας είναι ο χρόνος που αξίζει περισσότερο» έλεγε ο Μολινάρι.

Σκληρό βίντεο

Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Στη συνέχεια, ο ιερέας ζήτησε από τον Θεό να ευλογήσει τους πιστούς και άρχισε άλλη μία προσευχή, όταν ο τεράστιος Σταυρός που βρισκόταν πίσω του αποκολλήθηκε ξαφνικά από τον τοίχο και έπεσε πάνω του.

Ο πατέρας Σάντσες ανήκε στο Τάγμα του Υπεραγίου Λυτρωτή, ένα ρωμαιοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που ιδρύθηκε το 1732 και δραστηριοποιείται σε 80 χώρες. Υπηρετούσε υπό την Αρχιεπισκοπή του Γκουαγιακίλ, ενώ ο καρδινάλιος και αρχιεπίσκοπος, μονσινιόρ Λουίς Χεράρδο Καμπρέρα Ερέρα, επιβεβαίωσε τον θάνατό του.



«Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι, ο οποίος υπηρετούσε ως εφημέριος της εκκλησίας της Αέναης Βοήθειας στο Κεντρικό Βικαριάτο, αναχώρησε για τον Οίκο του Πατέρα, ώστε να απολαύσει την παρουσία και τη δόξα Του», ανέφερε η Εκκλησία σε ανακοίνωσή της.

Πάντως παραμένει αδιευκρίνιστο τι προκάλεσε την αποκόλληση και την πτώση του σταυρού από τον τοίχο, ενώ οι εκκλησιαστικές αρχές δεν έχουν δώσει δημοσίως εξηγήσεις για το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr