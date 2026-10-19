Σάλος στη Βραζιλία: Αστυνομικός σκότωσε 32χρονη που είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον εν διαστάσει σύζυγό της

Στο βίντεο φαίνεται η 32χρονη Καμίλα ντα Σίλβα να κινείται προς την πλευρά τριών μελών της στρατιωτικής αστυνομίας της Βραζιλίας, ανάμεσά στους οποίους ο Αντρέ ντα Κόστα. Κάποια στιγμή και ενώ η 32χρονη τον πλησίαζε απειλητικά, ο ντα Κόστα την πυροβόλησε και τη σκότωσε.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Αστυνομίας του Σάο Πάολο, Ζοάο Μουργκόλο, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη του ντα Κόστα, διαφώνησε με την απόφασή του να πυροβολήσει την ντα Σίλβα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη δεν αποτελούσε άμεση απειλή.

«Τη στιγμή του πυροβολισμού, το θύμα δεν επιτέθηκε σε κανέναν από τους στρατιωτικούς αστυνομικούς ούτε έκανε κάποια κίνηση για να επιτεθεί στον αστυνομικό που βρισκόταν μπροστά του. «Τη στιγμή που πυροβολήθηκε, το θύμα δεν έκανε καμία κίνηση για να χτυπήσει: δεν σήκωσε το χέρι του, δεν απείλησε με το μαχαίρι και δεν κινήθηκε απότομα προς τα εμπρός. Ακόμη κι αν δεχθούμε την εκδοχή ότι πλησίαζε την περιπολία, η απλή κίνηση ενός ατόμου που κρατά μαχαίρι, με τα χέρια χαμηλά και χωρίς επιθετική χειρονομία, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αρκετών μέτρων, δεν συνιστά από μόνη της επικείμενη επίθεση που να δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας» έγραψε στην έκθεσή του.

Ο ντα Κόστα, ο οποίος είναι υπό έρευνα και για τη δολοφονία υπόπτου που κρατούσε ψεύτικο όπλο σε ληστεία τον Δεκέμβριο του 2025, τέθηκε υπό κράτηση αλλά αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μετά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή.

Ο δικαστής Λούκας Μπάνβαρτ δήλωσε ότι αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον ντα Κόστα, επειδή δεν είχε συλληφθεί ποτέ στο παρελθόν. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα για έναν χρόνο και δεν θα επιτρέπεται να φέρει όπλο.

Η κατάθεση του αστυνομικού



Στην κατάθεσή του ο ντα Κόστα είπε ότι περιπολούσε μαζί με δύο συναδέλφους του από τη μονάδα περιπολιών με μηχανές της Στρατιωτικής Αστυνομίας, όταν μία από τις μοτοσικλέτες παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα.

Η μοτοσικλέτα μεταφέρθηκε σε συνεργείο της περιοχής για επισκευή, όταν ο σύζυγος της ντα Σίλβα, Ντιόγκο Σίλβα, πλησίασε τρέχοντας τους αστυνομικούς και τους είπε ότι εκείνη είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει.

Λίγα λεπτά αργότερα η 32χρονη έφτασε στο σημείο κρατώντας το μαχαίρι αρνούμενη να υπακούσει στις εντολές να το παραδώσει.

Η ντα Σίλβα, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών, πλησίασε τους αστυνομικούς κρατώντας το μαχαίρι δίπλα στο πόδι της όταν δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος, με αρχικές εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε υποστεί ψυχωσικό επεισόδιο.

Πηγή: protothema.gr