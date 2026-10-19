Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ απάντηση που άφησε άφωνη μητέρα στην Κύπρο - «Δεν είναι καλαμαράς, είναι Έλληνας»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η απάντηση που άφησε άφωνη μητέρα στην Κύπρο - «Δεν είναι καλαμαράς, είναι Έλληνας»

 19.10.2026 - 09:08
Η απάντηση που άφησε άφωνη μητέρα στην Κύπρο - «Δεν είναι καλαμαράς, είναι Έλληνας»

Τον προβληματισμό της για τα πειράγματα που, όπως αναφέρει, δέχεται ο 12χρονος γιος της από άλλα παιδιά λόγω της ελληνικής καταγωγής και της προφοράς του, εκφράζει μητέρα από την Ελλάδα, η οποία ζει με την οικογένειά της στην Κύπρο τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα περιγράφει όσα της εκμυστηρεύτηκε ο μικρότερος γιος της, σημειώνοντας ότι, παρά την προσαρμογή της οικογένειας στη ζωή στην Κύπρο και τις παρέες που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά, ο 12χρονος αισθάνεται κατά διαστήματα άβολα όταν κάποια παιδιά τον ειρωνεύονται για τον τρόπο με τον οποίο μιλά και τον αποκαλούν «καλαμαρά».

Ιδιαίτερη εντύπωση της προκάλεσε ένα περιστατικό που περιγράφει στην ανάρτησή της. Όπως αναφέρει, όταν ένα παιδί προσπάθησε να υπερασπιστεί τον γιο της, λέγοντας σε συμμαθητή του «δεν είναι καλαμαράς, είναι Έλληνας», η απάντηση που έλαβε ήταν: «Εντάξει, το ίδιο είναι».

Η μητέρα αναρωτιέται κατά πόσο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημασία τέτοιων σχολίων και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν σε ένα παιδί που προσπαθεί να ενταχθεί σε ένα νέο περιβάλλον και να αισθανθεί αποδεκτό από τους συνομηλίκους του.

«Μεγαλώνουμε μαθαίνοντας πως οι Κύπριοι είναι αδέλφια μας»

Όπως σημειώνει, ένα από τα στοιχεία που την προβληματίζουν περισσότερο είναι η αντίθεση ανάμεσα στην αντίληψη με την οποία μεγάλωσε στην Ελλάδα και σε ορισμένες συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, βιώνει ο γιος της.

«Εμείς στην Ελλάδα μεγαλώνουμε μαθαίνοντας, τόσο στο σχολείο όσο και μέσα στις οικογένειές μας, ότι οι Κύπριοι είναι αδέλφια μας», αναφέρει, εξηγώντας ότι η οικογένεια ήρθε στην Κύπρο έχοντας μέσα της ένα αίσθημα οικειότητας και αδελφοσύνης.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν επιθυμεί να αδικήσει κανέναν ούτε να γενικεύσει, τονίζοντας πως δεν θεωρεί ότι όλα τα παιδιά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο.

Αυτό που την προβληματίζει, όπως εξηγεί, είναι το ενδεχόμενο ένα παιδί να αισθάνεται διαφορετικό σε έναν τόπο στον οποίο πίστευε ότι θα μπορούσε να νιώσει σαν στο σπίτι του.

«Μια λέξη που ειπώθηκε αβίαστα μπορεί να κάνει κάποιον να αισθανθεί ανεπιθύμητος»

Στην ανάρτησή της, η μητέρα εστιάζει και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ενήλικες στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών, επισημαίνοντας ότι αυτά μαθαίνουν τόσο από όσα τους λέγονται όσο και από όσα οι μεγάλοι επιτρέπουν να περνούν απαρατήρητα.

Όπως αναφέρει, είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοούν ότι η διαφορετική προφορά δεν αποτελεί λόγο κοροϊδίας και ότι η καταγωγή ενός ανθρώπου δεν πρέπει να γίνεται αιτία διαχωρισμού.

Παράλληλα, καλεί τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να σκέφτονται πριν μιλήσουν και να αναρωτιούνται αν τα λόγια τους μπορεί να πληγώσουν κάποιον, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πρόθεση να τον προσβάλουν.

«Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί για την καταγωγή του, την προφορά του ή τον τόπο από τον οποίο προέρχεται, προκειμένου να γίνει αποδεκτό», τονίζει.

Κλείνοντας, η μητέρα υπογραμμίζει ότι γράφει με αγάπη και σεβασμό προς την Κύπρο, εκφράζοντας την επιθυμία της να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα περιβάλλον όπου θα αισθάνονται ασφάλεια, θα δημιουργούν φιλίες και θα γίνονται αποδεκτά γι’ αυτό που είναι.

Το μήνυμά της είναι πως η καταγωγή δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στις ανθρώπινες σχέσεις και ότι ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο ξεκινά από τις μικρές, καθημερινές συμπεριφορές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν
Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στα δύο οχήματα στη Λεμεσό – Μαρτυρία ότι είδαν κουκουλοφόρους να φεύγουν από τη σκηνή
Τζόκερ: Βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Προσοχή: Χωρίς νερό δύο περιοχές σήμερα – Πού εντοπίζονται οι βλάβες – Δες αν επηρεάζεσαι
VIDEO - The Voice: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του 38χρονου Ηλία – «Ένα βράδυ σταμάτησα απότομα να έχω φωνή»
Video: Έκλεψε την παράσταση ο πατήρ Λουκάς στον Μουτουλλά - Χόρεψε ζεϊμπέκικο ανήμερα της γιορτής του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος στη Βραζιλία: Αστυνομικός σκότωσε 32χρονη που είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον εν διαστάσει σύζυγό της

 19.10.2026 - 09:04
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Έντονη μέρα σε σχέσεις και οικονομικά – Οι προβλέψεις για σήμερα, Δευτέρα

 19.10.2026 - 09:09
ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

Σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνει η εσωκομματική κρίση στην ΕΔΕΚ, με την έντονη αντίδραση στελεχών του κόμματος, απέναντι στους χειρισμούς της Προέδρου, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, να αποτυπώνεται πλέον και σε γραπτή παρέμβαση προς την ίδια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

  •  19.10.2026 - 06:01
Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

  •  19.10.2026 - 06:00
Τι γίνεται όταν το παιδί σου δέχεται bullying ή βία στο σχολείο; Τι πρέπει να ξέρουν όλοι οι γονείς στην Κύπρο

Τι γίνεται όταν το παιδί σου δέχεται bullying ή βία στο σχολείο; Τι πρέπει να ξέρουν όλοι οι γονείς στην Κύπρο

  •  19.10.2026 - 06:03
Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στα δύο οχήματα στη Λεμεσό – Μαρτυρία ότι είδαν κουκουλοφόρους να φεύγουν από τη σκηνή

Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στα δύο οχήματα στη Λεμεσό – Μαρτυρία ότι είδαν κουκουλοφόρους να φεύγουν από τη σκηνή

  •  19.10.2026 - 08:03
Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν

Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν

  •  19.10.2026 - 06:16
Video: Όχημα «άρπαξε» φωτιά στον αυτοκινητόδρομο - Πυκνός καπνός απλώθηκε στον δρόμο

Video: Όχημα «άρπαξε» φωτιά στον αυτοκινητόδρομο - Πυκνός καπνός απλώθηκε στον δρόμο

  •  19.10.2026 - 08:22
Προσοχή: Χωρίς νερό δύο περιοχές σήμερα – Πού εντοπίζονται οι βλάβες – Δες αν επηρεάζεσαι

Προσοχή: Χωρίς νερό δύο περιοχές σήμερα – Πού εντοπίζονται οι βλάβες – Δες αν επηρεάζεσαι

  •  19.10.2026 - 08:27
Τζόκερ: Βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

Τζόκερ: Βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

  •  19.10.2026 - 08:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα