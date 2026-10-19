Μακρόν: Αρνήθηκε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών μετά τη νύχτα χάους με 2.400 συλλήψεις και 1.000 τραυματίες- Αναχωρεί για τον Κόλπο

Η κρίση έχει πλέον προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία ωστόσο αρνήθηκε να αποδεχθεί ο Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι απαραίτητη η συνέχεια στην ηγεσία των δυνάμεων ασφαλείας, ωστόσο ζήτησε από τον Νουνιές να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις αποτυχίες των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και να εφαρμόσει νέες επιχειρησιακές μεθόδους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων.

Με τη χώρα να μετρά τις πληγές της από τις λεηλασίες, τους εμπρησμούς και τις συγκρούσεις, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναχωρεί για τριήμερη περιοδεία σε τέσσερις χώρες του Περσικού Κόλπου, επιχειρώντας να εξασφαλίσει νέες συμφωνίες για το πετρέλαιο και το ντίζελ και να περιορίσει τις πιέσεις στην οικονομία.



Ο απολογισμός των επεισοδίων είναι βαρύτατος. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, 2.397 άνθρωποι συνελήφθησαν και 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, επτά εκ των οποίων σοβαρά, στη διάρκεια των πανεθνικών κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, σημαδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές μεγάλες πόλεις. Στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών, το Μπορντό και τη Λιμόζ σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, καταστροφές δημόσιας περιουσίας, εμπρησμοί οχημάτων και λεηλασίες καταστημάτων.



Δημαρχεία στις φλόγες και ταραξίες κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο παραδόθηκε στις φλόγες ύστερα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων. Στη Μασσαλία και τη Λιλ δημοτικά κτίρια δέχθηκαν επιθέσεις, ενώ στο Μπορντό βανδαλίστηκε η κατοικία του νομάρχη της Ζιρόντ.

Στο Παρίσι, ομάδες ταραξιών κινήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, προκαλώντας καταστροφές και λεηλασίες. Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα ανησυχητική όταν ομάδες διαδηλωτών κατάφεραν να πλησιάσουν την περιοχή του Μεγάρου των Ηλυσίων, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού ασφαλείας. «Κάτι πήγε στραβά. Είναι αδιανόητο να μπόρεσαν ομάδες να πλησιάσουν τόσο κοντά στο Ελιζέ», ήταν η χαρακτηριστική εκτίμηση που αποτυπώθηκε στο γαλλικό ρεπορτάζ για τη διαχείριση των επεισοδίων.

Η ένταση, η ταχύτητα και η γεωγραφική διασπορά των επεισοδίων φαίνεται ότι αιφνιδίασαν τις Αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με πολυάριθμες ομάδες που κινούνταν διαρκώς, συγκρούονταν με τους αστυνομικούς και στη συνέχεια διασπείρονταν σε διαφορετικές περιοχές, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπισή τους.



Στο στόχαστρο ο υπουργός Εσωτερικών - «Υποτιμήσαμε τον αριθμό των ταραξιών»

Η επόμενη ημέρα των επεισοδίων βρήκε την κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα κύμα επικρίσεων για την προετοιμασία και τη διαχείριση των αστυνομικών επιχειρήσεων. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δέχεται πιέσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από δημάρχους των πόλεων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους ζητούν εξηγήσεις για το πώς χιλιάδες ταραξίες μπόρεσαν να δράσουν ανεξέλεγκτα επί ώρες.

Η υποψήφια των Πρασίνων για την προεδρία, Μαρίν Τοντελιέ, ζήτησε την παραίτηση του Νουνιές, υποστηρίζοντας ότι υποτίμησε πλήρως την έκταση της κρίσης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ στελέχη του Εθνικού Συναγερμού κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ανικανότητα και ανεπαρκή αστυνόμευση.

Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επισήμανε ότι το κράτος δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Νουνιές απέρριψε τις κατηγορίες περί ανεπαρκούς σχεδιασμού. Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια μαζική κινητοποίηση ομάδων που είχαν ως στόχο τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες και λειτουργούσαν με τακτικές αιφνιδιασμού και διασποράς.



Οργή στη Μασσαλία, εκατοντάδες καταστήματα στο στόχαστρο

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η κριτική του δημάρχου της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι άφησε την πόλη απροστάτευτη απέναντι στις επιθέσεις.«Θέλω να μάθω γιατί σε αυτή την πόλη κάποιοι μπόρεσαν να καταστρέφουν ανενόχλητοι», δήλωσε, καταγγέλλοντας ότι οι δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί από το πρωί ήταν ανεπαρκείς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αρχικά είχε αναπτυχθεί μόνο μία μονάδα των ειδικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών CRS, ενώ πρόσθετες ενισχύσεις έφθασαν αργότερα, όταν η κατάσταση είχε ήδη ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι περίπου 2.000 ταραξίες είχαν εμφανιστεί από πολύ νωρίς στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις.

Για το μέγεθος των επεισοδίων στη Μασσαλία δημοσιοποιήθηκαν ιδιαίτερα υψηλές εκτιμήσεις. Τοπικά μέσα, επικαλούμενα την αστυνομική διεύθυνση, έκαναν λόγο για περισσότερους από 30.000 ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν «πλιατσικολόγοι», μεταξύ των οποίων 8.000 «ταραξίες». Ωστόσο, άλλες αναφορές απέδωσαν στη νομαρχία εκτίμηση για συνολικά 7.000 έως 8.000 ταραξίες και πλιατσικολόγους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιφύλαξη ως προς την ερμηνεία των αριθμών.

Στη Μασσαλία καταγράφηκαν 99 προσαγωγές που οδήγησαν σε κράτηση και συνδέονται άμεσα με τα επεισόδια, καθώς και 118 τραυματισμοί μελών των δυνάμεων ασφαλείας, τρεις εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσηλεία.



Μακρόν: «Αισθανόμαστε θυμό και ντροπή, όσοι κατέστρεψαν θα πληρώσουν»

Μπροστά στην έκταση της καταστροφής, ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε αυστηρή καταδίκη των επεισοδίων, αποδίδοντας την κλιμάκωση της βίας σε ακροαριστερές ομάδες και εγκληματικά στοιχεία.

«Όλοι αισθανόμαστε θυμό και ντροπή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε διάγγελμά του, περιγράφοντας τις σκηνές λεηλασιών και εμπρησμών που εκτυλίχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», τόνισε.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα από την κρίση, ιδιαίτερα στον τομέα της συλλογής πληροφοριών και της πρόληψης βίαιων επεισοδίων.

Ωστόσο, επιχείρησε να διαχωρίσει σαφώς τους ειρηνικούς διαδηλωτές από όσους προκάλεσαν τις καταστροφές. Αναγνώρισε ότι η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τις συνθήκες εκπαίδευσης είναι πραγματική και απαιτεί πολιτικές απαντήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους που κινητοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες τους για τις σπουδές, τις επαγγελματικές προοπτικές και το μέλλον τους πρέπει να ακουστούν. «Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου», επισήμανε.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, κάλεσε σε ενότητα και ψυχραιμία ενόψει των προεδρικών εκλογών που απέχουν περίπου έξι μήνες.

«Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται αδυναμία ή ανοχή στην ατιμωρησία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος ξεκινά σήμερα περιοδεία σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ έως τις 21 Οκτωβρίου για να εξασφαλίσει προμήθειες σε «ντίζελ και πετρέλαιο» που ενδεχομένως να μειώσουν τις τιμές στην αντλία στη Γαλλία.

Οι παραδόσεις υδρογονανθράκων από τον Κόλπο πλήττονται ιδιαίτερα λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τότε που άρχισε η κρίση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον Φεβρουάριο, και η κρίση γύρω από το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ μεταξύ των δυνάμεων της Υεμένης και των φιλοϊρανών Χούθι.

Πηγή: protothema.gr