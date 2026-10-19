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Γιατί λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ στο ChatGPT; Το ενεργειακό «κόστος» της ευγένειας

 19.10.2026 - 09:33
Γιατί λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ στο ChatGPT; Το ενεργειακό «κόστος» της ευγένειας

Σχεδόν 8 στους 10 χρήστες λένε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στο ChatGPT. Έρευνα εξετάζει γιατί δείχνουμε ευγένεια στην τεχνητή νοημοσύνη και τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια.

Το παρακαλώ και το ευχαριστώ δεν απουσιάζουν από τις συνομιλίες μας με την τεχνητή νοημοσύνη, με εκατομμύρια χρήστες να απευθύνονται στο ChatGPT και σε άλλες πλατφόρμες AI με την ίδια ευγένεια που θα έδειχναν σε έναν άνθρωπο, παρότι γνωρίζουν ότι τα συστήματα αυτά δεν διαθέτουν συναισθήματα ή συνείδηση. Σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το περιοδικό Fortune, σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εκφράσεις ευγένειας όταν επικοινωνεί με τέτοια εργαλεία.

Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται να συνδέεται με τις κοινωνικές συμβάσεις, την ανατροφή και τις συνήθειες που αποκτούμε από την παιδική ηλικία.

Για πολλούς, η ευγένεια αποτελεί αυθόρμητη αντίδραση και δεν εξαρτάται από το αν ο συνομιλητής είναι άνθρωπος ή μηχανή.


Οι τέσσερις τύποι χρηστών και τα κίνητρά τους

Η έρευνα διακρίνει τέσσερις κατηγορίες χρηστών, ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να χρησιμοποιούν ή να αποφεύγουν τις ευγενικές εκφράσεις στις συνομιλίες τους με την τεχνητή νοημοσύνη.

To 55% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι η ευγένεια είναι απλώς το σωστό. Για αυτούς τους χρήστες, το να λένε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» αποτελεί μέρος του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν καθημερινά και δεν προϋποθέτει ότι η άλλη πλευρά έχει συναισθήματα.

Το 12% δηλώνει ότι επιλέγει ευγενικό τόνο από προφύλαξη, έχοντας κατά νου το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει σημαντική δύναμη στο μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες πιστεύουν πως οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην ανθρωπότητα, ωστόσο, προτιμούν να διατηρούν μια φιλική στάση απέναντι σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο.

Το 20% προτιμά σύντομες και άμεσες διατυπώσεις, με στόχο να εξοικονομεί χρόνο. Για αυτή την ομάδα, το AI είναι πρωτίστως ένα εργαλείο και οι πρόσθετες λέξεις δεν έχουν λόγο ύπαρξης όταν δεν συμβάλλουν στην εκτέλεση της ζητούμενης εργασίας.

Το υπόλοιπο 13% κρατά μεγαλύτερη απόσταση από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και απορρίπτει την απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών σε αυτά. Η στάση αυτή αντανακλά μια πιο αυστηρά λειτουργική προσέγγιση της τεχνολογίας.

Η ευγένεια έχει ενεργειακό κόστος

Η χρήση επιπλέον λέξεων στις συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη έχει και μια λιγότερο προφανή διάσταση, το κόστος υπολογιστικών πόρων και ενέργειας. Κάθε αίτημα που επεξεργάζεται ένα μοντέλο AI απαιτεί υπολογιστική ισχύ, ενώ οι πρόσθετες λέξεις αυξάνουν τον όγκο του κειμένου που πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία. Η επιβάρυνση από μια μεμονωμένη λέξη ή φράση είναι μικρή, αλλά μπορεί να συσσωρευτεί όταν υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ευγένεια αποτελεί από μόνη της σημαντική σπατάλη ενέργειας σε κάθε συνομιλία.


Παράλληλα, ένας ευγενικός τρόπος διατύπωσης μπορεί να συνοδεύεται από πιο αναλυτικά και προσεκτικά διατυπωμένα αιτήματα. Δεν υπάρχει, όμως, κάποιος κανόνας που να εγγυάται ότι ένα ευγενικό μήνυμα θα οδηγήσει και σε καλύτερη απάντηση. Τελικά, το αν κάποιος επιλέγει να λέει «ευχαριστώ» στο ChatGPT φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από τις προσωπικές του συνήθειες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την επικοινωνία παρά από κάποια ανάγκη της ίδιας της μηχανής.

Πηγή: gazzetta.gr

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