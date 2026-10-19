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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία για ζευγάρι ηλικιωμένων που ταξιδεύει καθημερινά για ακτινοθεραπεία - «Αυτή είναι η μοίρα του φτωχού»

 19.10.2026 - 09:39
Καταγγελία για ζευγάρι ηλικιωμένων που ταξιδεύει καθημερινά για ακτινοθεραπεία - «Αυτή είναι η μοίρα του φτωχού»

Την ταλαιπωρία που βιώνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο αναγκάζεται να μεταβαίνει καθημερινά από την Πάφο στη Λεμεσό για να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, περιγράφει πολίτης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς κατά τις μετακινήσεις τους.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος επισκέπτεται εδώ και 15 ημέρες το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό για θεραπεία με ακτινοβολίες. Κατά τη διάρκεια των καθημερινών επισκέψεών του, όπως σημειώνει, συναντά ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, περίπου 85 ετών, το οποίο φτάνει καθημερινά από την Πάφο με λεωφορείο, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η θεραπεία του ηλικιωμένου ζευγαριού είναι προγραμματισμένη για τις 7:45 το πρωί, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο ηλικιωμένοι πρέπει να ξεκινούν από το σπίτι τους αρκετά νωρίς, ώστε να προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως στη Λεμεσό.

Περπάτημα 700 μέτρων και αναμονή στη στάση

Ο πολίτης περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, καθώς, όπως αναφέρει, οι δύο ηλικιωμένοι καλούνται να περπατήσουν περίπου 700 μέτρα μέχρι τη στάση του λεωφορείου, ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών.

Όπως σημειώνει, ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη βάδιση και χρειάζεται τη στήριξη της συζύγου του για να μετακινηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, στη στάση υπάρχει μόνο μια πινακίδα, ενώ το ζευγάρι ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένει έως και μία ώρα για το επόμενο λεωφορείο, σε περίπτωση που χάσει το προηγούμενο.

Η ταλαιπωρία, ωστόσο, δεν σταματά εκεί, καθώς, όπως περιγράφεται, μετά την άφιξή τους στη Λεμεσό οι δύο ηλικιωμένοι πρέπει να μεταβούν στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων, στην περιοχή του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού, προκειμένου να επιβιβαστούν στο λεωφορείο της επιστροφής προς την Πάφο.

«Αυτή είναι η κατάντια αυτού του κράτους»

Ο πολίτης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες που περιγράφει, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη καθημερινότητα που επιβαρύνει ανθρώπους οι οποίοι, όπως αναφέρει, εργάστηκαν και αγωνίστηκαν για χρόνια.

«Αυτή, δυστυχώς, είναι η μοίρα του κάθε φτωχού που πάλευε τόσα χρόνια. Αυτή είναι η κατάντια αυτού του κράτους. Ντροπή», καταλήγει στην ανάρτησή του, αναδεικνύοντας την ανάγκη να δοθεί προσοχή στις δυσκολίες μετακίνησης που αντιμετωπίζουν ασθενείς και ηλικιωμένοι.

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