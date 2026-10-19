Κόλλησε ψείρες το παιδί σας; Πώς μεταδίδονται και τι πρέπει να κάνετε

Αυτό υπογραμμίζει σε άρθρο της στο The Conversation η Emily J. C. Wong, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Συνδυάζοντας την κλινική της εμπειρία με εκείνη της μητέρας δύο παιδιών, εξηγεί πώς μεταδίδονται οι ψείρες και τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς.

Δεν πηδούν, δεν πετούν και δεν «προτιμούν» τα βρώμικα μαλλιά

Οι ψείρες του κεφαλιού είναι μικροσκοπικά έντομα, μήκους περίπου 2-3 χιλιοστών, που τρέφονται με αίμα από το τριχωτό. Τα αυγά τους, οι κόνιδες, προσκολλώνται σταθερά στην τρίχα, κοντά στη ρίζα, και συνήθως εκκολάπτονται μέσα σε οκτώ έως εννέα ημέρες.



Η μετάδοση γίνεται κυρίως με άμεση επαφή κεφάλι με κεφάλι, κάτι συνηθισμένο όταν τα παιδιά παίζουν ή κάθονται κοντά. Η κοινή χρήση καπέλων ή βουρτσών αποτελεί λιγότερο συχνό τρόπο μετάδοσης, καθώς οι ψείρες επιβιώνουν για μικρό διάστημα μακριά από τον άνθρωπο. Η Δρ. Wong τονίζει ότι δεν μπορούν να πηδήξουν ή να πετάξουν και ενδέχεται να εμφανιστούν σε όλους τους τύπους μαλλιών.

Ο κνησμός είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα, αλλά δεν εκδηλώνεται πάντοτε αμέσως. Στην πρώτη προσβολή μπορεί να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να αναπτυχθεί ευαισθησία στο σάλιο τους. Επομένως, όταν το παιδί αρχίσει να ξύνει το κεφάλι του, οι ψείρες ενδέχεται να βρίσκονται εκεί ήδη αρκετό καιρό.

Πώς ξεχωρίζουμε τις κόνιδες από την πιτυρίδα

Ο έλεγχος χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα πίσω από τα αυτιά και στον αυχένα. Οι ζωντανές ψείρες κινούνται γρήγορα και αποφεύγουν το φως, γι’ αυτό μπορεί να εντοπιστούν ευκολότερα με ειδική χτένα με πυκνά δόντια.

Οι κόνιδες, αντίθετα από την πιτυρίδα, παραμένουν κολλημένες στην τρίχα και δεν απομακρύνονται με ένα απλό τίναγμα. Ωστόσο, η παρουσία τους δεν αποδεικνύει πάντα ενεργή προσβολή: άδεια κελύφη μπορεί να παραμείνουν στα μαλλιά και μετά την επιτυχημένη θεραπεία: η εύρεση ζωντανής ψείρας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος επιβεβαίωσης.

Εφόσον εντοπιστούν ψείρες, χρειάζεται έλεγχος και των υπόλοιπων μελών του σπιτιού, ώστε όσοι έχουν προσβληθεί να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα και να περιοριστεί η επαναμετάδοση.

Η σωστή εφαρμογή καθορίζει το (επιτυχές) αποτέλεσμα

Η Δρ. Wong παρουσιάζει θεραπευτικές επιλογές που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, όπως η περμεθρίνη, οι πυρεθρίνες σε συνδυασμό με πιπερονυλοβουτοξείδιο και η ιβερμεκτίνη. Η επιλογή για κάθε παιδί πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ηλικία του και τις εγκεκριμένες οδηγίες του συγκεκριμένου σκευάσματος, με τη βοήθεια παιδιάτρου ή φαρμακοποιού.

Ορισμένες αγωγές εξουδετερώνουν τις ζωντανές ψείρες, αλλά όχι όλα τα αυγά. Γι’ αυτό μπορεί να απαιτείται επανάληψη, στον χρόνο που ορίζουν οι οδηγίες, ώστε να αντιμετωπιστούν όσες εκκολαφθούν μετά την πρώτη εφαρμογή. Η αυθαίρετη αύξηση της ποσότητας ή ο συνδυασμός διαφορετικών προϊόντων δεν αποτελεί λύση.

Παράλληλα, το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) περιλαμβάνει το χτένισμα βρεγμένων μαλλιών με ειδική χτένα και μαλακτικό ως ξεχωριστή μέθοδο αντιμετώπισης, η οποία απαιτεί επαναλήψεις.

Ο επίμονος κνησμός δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία

Ο κνησμός μπορεί να οφείλεται σε ερεθισμό και δεν αρκεί από μόνος του για να δικαιολογήσει νέα εφαρμογή. Χρειάζεται επανέλεγχος για ζωντανές ψείρες.

Όταν η προσβολή επιμένει, πιθανές αιτίες είναι η λανθασμένη χρήση, η επαναμετάδοση ή η αντοχή στη δραστική ουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παιδίατρος ή ο φαρμακοποιός μπορεί να προτείνει διαφορετική αντιμετώπιση.

Αντίθετα, οι αυτοσχέδιες λύσεις με μαγιονέζα, ελαιόλαδο ή παρόμοια υλικά δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Επίσης, δεν χρειάζονται ψεκασμοί με εντομοκτόνα στο σπίτι, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή.

Φροντίδα – χωρίς υπερβολές

Οι ψείρες συνήθως δεν επιβιώνουν περισσότερο από δύο ημέρες μακριά από το κεφάλι. Οι οδηγίες των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εστιάζουν στα ρούχα, στα κλινοσκεπάσματα και στα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν τις δύο ημέρες πριν από τη θεραπεία.

Συστήνουν πλύσιμο και στέγνωμα σε υψηλή θερμοκρασία, όπου το επιτρέπει το υλικό, και φύλαξη των αντικειμένων που δεν μπορούν να καθαριστούν σε κλειστή πλαστική σακούλα για δύο εβδομάδες. Μια ηλεκτρική σκούπα στα σημεία όπου καθόταν ή ξάπλωνε το παιδί αρκεί για τον συνήθη καθαρισμό. Ο κίνδυνος μετάδοσης από έπιπλα και χαλιά παραμένει πολύ μικρός.

Το παιδί δεν χρειάζεται να στιγματίζεται ή να χάνει μαθήματα

Η Δρ. Wong επισημαίνει ότι η απαίτηση να εξαφανιστεί κάθε κόνιδα πριν επιστρέψει ένα παιδί στην τάξη οδηγεί σε περιττές απουσίες και ενισχύει το στίγμα.

Σύμφωνα με τα CDC, δεν χρειάζεται να απομακρύνεται πρόωρα από το σχολείο ένα παιδί στο οποίο εντοπίστηκαν ψείρες. Μπορεί να ολοκληρώσει τη σχολική ημέρα, να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία στο σπίτι και να επιστρέψει στην τάξη. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αντιτίθεται εξίσου στις πολιτικές αποκλεισμού μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι κόνιδες.

Η ενημέρωση των γονέων και του σχολείου, η αποφυγή άμεσης επαφής των κεφαλιών και η σωστή θεραπεία βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ντροπή και η απομόνωση δεν προσφέρουν προστασία – οι άδειες κόνιδες μπορούν να μείνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλήγει η ειδικός.