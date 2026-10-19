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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή ο 19χρονος στη Λεμεσό - Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

 19.10.2026 - 09:57
Παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή ο 19χρονος στη Λεμεσό - Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

Σε προσωπικές διαφορές με τον 17χρονο μαθητή απέδωσε την επίθεση εναντίον του ο 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (16/10), σε λύκειο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή (18/10), παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι επιτέθηκε στον ανήλικο, δίνοντας παράλληλα τη δική του εκδοχή για τα όσα προηγήθηκαν.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, η επίθεση φέρεται να σχετίζεται με συγκεκριμένες προσωπικές διαφορές που είχε με τον 17χρονο.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ο 19χρονος κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, όταν ο 19χρονος εισήλθε σε λύκειο της Λεμεσού και επιτέθηκε στον 17χρονο μαθητή.

Από την επίθεση, ο ανήλικος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο 17χρονος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι και απώλεια συνείδησης, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η παραμονή του στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία εναντίον του 19χρονου, βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του.

Η υπόθεση διερευνάται σε σχέση με τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της εισόδου σε ξένη περιουσία.

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