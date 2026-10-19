Συνεργασία ΜΚΟ EndoMarch Cyprus και Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Επιτρόπου Προεδρίας, κ. Μάριου Χαρτσιώτη, με τον Πρόεδρο του EndoMarch Cyprus, Δρα Ανδρέα Σταυρούλη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, παρουσία κοινοταρχών κατεχόμενων χωριών. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις πρακτικές πτυχές της εκστρατείας, στις ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού των συγκεκριμένων περιοχών και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδομητρίωση, μια χρόνια γυναικολογική πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως και συχνά παραμένει αδιάγνωστη για χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. Επιδίωξη είναι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η αναζήτηση εξειδικευμένης ιατρικής συμβουλής, μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Επίτροπο Προεδρίας, κ. Μάριο Χαρτσιώτη, για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και την ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση της γυναικολογικής υγείας των γυναικών που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά της Κύπρου, καθώς και προς τους κοινοτάρχες για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στον σχεδιασμό της εκστρατείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του EndoMarch Cyprus για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδομητρίωση και την προαγωγή της γυναικολογικής υγείας. Μέσα από τη συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, ο Οργανισμός διευρύνει την παρουσία των δράσεων του, απευθυνόμενος και στις γυναίκες που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά της πατρίδας μας, με γνώμονα το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην ενημέρωση, την πρόληψη και την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.