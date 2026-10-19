Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυνεργασία ΜΚΟ EndoMarch Cyprus και Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεργασία ΜΚΟ EndoMarch Cyprus και Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας

 19.10.2026 - 10:02
Συνεργασία ΜΚΟ EndoMarch Cyprus και Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας

Εκστρατεία ενημέρωσης και προληπτικών εξετάσεων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίωσης και άλλων γυναικολογικών παθήσεων, δρομολογείται για τις γυναίκες που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά της Κύπρου, με κοινή πρωτοβουλία του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού EndoMarch Cyprus και του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας. Σκοπός της εκστρατείας είναι η παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων ενημέρωσης, πρόληψης και ιατρικής φροντίδας, συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Επιτρόπου Προεδρίας, κ. Μάριου Χαρτσιώτη, με τον Πρόεδρο του EndoMarch Cyprus, Δρα Ανδρέα Σταυρούλη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, παρουσία κοινοταρχών κατεχόμενων χωριών. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις πρακτικές πτυχές της εκστρατείας, στις ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού των συγκεκριμένων περιοχών και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδομητρίωση, μια χρόνια γυναικολογική πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως και συχνά παραμένει αδιάγνωστη για χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. Επιδίωξη είναι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η αναζήτηση εξειδικευμένης ιατρικής συμβουλής, μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Επίτροπο Προεδρίας, κ. Μάριο Χαρτσιώτη, για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και την ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση της γυναικολογικής υγείας των γυναικών που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά της Κύπρου, καθώς και προς τους κοινοτάρχες για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στον σχεδιασμό της εκστρατείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του EndoMarch Cyprus για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδομητρίωση και την προαγωγή της γυναικολογικής υγείας. Μέσα από τη συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, ο Οργανισμός διευρύνει την παρουσία των δράσεων του, απευθυνόμενος και στις γυναίκες που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά της πατρίδας μας, με γνώμονα το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην ενημέρωση, την πρόληψη και την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν
Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στα δύο οχήματα στη Λεμεσό – Μαρτυρία ότι είδαν κουκουλοφόρους να φεύγουν από τη σκηνή
Τζόκερ: Βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Προσοχή: Χωρίς νερό δύο περιοχές σήμερα – Πού εντοπίζονται οι βλάβες – Δες αν επηρεάζεσαι
VIDEO - The Voice: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του 38χρονου Ηλία – «Ένα βράδυ σταμάτησα απότομα να έχω φωνή»
Video: Έκλεψε την παράσταση ο πατήρ Λουκάς στον Μουτουλλά - Χόρεψε ζεϊμπέκικο ανήμερα της γιορτής του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή ο 19χρονος στη Λεμεσό - Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

 19.10.2026 - 09:57
Επόμενο άρθρο

«Πόσες οικογένειες υποφέρουν σιωπηλά;» - Συγκλονιστική μαρτυρία για την άνοια

 19.10.2026 - 10:02
«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

Αύριο (20/10) θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις 11:00 το πρωί. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

  •  19.10.2026 - 10:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

  •  19.10.2026 - 12:01
Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

  •  19.10.2026 - 12:05
Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

  •  19.10.2026 - 12:51
Δαμιανός: Με την έκδοση NAVTEX πριν το τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των €25 εκατ. για GSI

Δαμιανός: Με την έκδοση NAVTEX πριν το τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των €25 εκατ. για GSI

  •  19.10.2026 - 13:06
Παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή ο 19χρονος στη Λεμεσό - Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

Παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή ο 19χρονος στη Λεμεσό - Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

  •  19.10.2026 - 09:57
Αγωνία για το νεογνό με λεγεωνέλλα: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση - Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι - Βίντεο

Αγωνία για το νεογνό με λεγεωνέλλα: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση - Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι - Βίντεο

  •  19.10.2026 - 09:24
Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομη εμπορία ωαρίων - Διασυνδέσεις στα κατεχομένα

Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομη εμπορία ωαρίων - Διασυνδέσεις στα κατεχομένα

  •  19.10.2026 - 12:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα