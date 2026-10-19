«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Προσερχόμαστε στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση, συνέπεια και συγκεκριμένες εισηγήσεις, με την πεποίθηση ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα».