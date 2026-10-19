«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
Προσερχόμαστε στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση, συνέπεια και συγκεκριμένες εισηγήσεις, με την πεποίθηση ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα».
Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον τουρκοκύπριο ηγέτη @tufanerhurman, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ. Στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Προσερχόμαστε με την ίδια εποικοδομητική διάθεση, συνέπεια και συγκεκριμένες εισηγήσεις, με την πεποίθηση ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 19, 2026