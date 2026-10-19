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ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο τρία αδέλφια 13, 8 και 6 ετών στην Κρήτη - Έγινε καταγγελία ότι τα κακοποιούσαν η μητέρα τους και ο σύντροφός της

 19.10.2026 - 10:22
Στο νοσοκομείο τρία αδέλφια 13, 8 και 6 ετών στην Κρήτη - Έγινε καταγγελία ότι τα κακοποιούσαν η μητέρα τους και ο σύντροφός της

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου της Κρήτης φιλοξενούνται προσωρινά τρία ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 το απόγευμα του Σαββάτου όταν γείτονες της οικογένειας ενημέρωσαν την αστυνομία για φωνές, απειλές και παιδικά κλάματα που ακούγονταν από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 35χρονη μητέρα των τριών παιδιών και τον 29χρονο σύντροφό της, που είναι βιολογικός πατέρας του μικρότερου από τα παιδιά.

Τα τρία παιδιά παραμένουν προσωρινά στο νοσοκομείο, όπου έχει ζητηθεί να υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, καθώς και σε αξιολόγηση από παιδοψυχολόγο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.

Σημειώνεται ότι και η 35χρονη και ο 29χρονος αρνούνται ότι επέδειξαν κακοποιητική συμπεριφορά.

Protothema.gr 

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