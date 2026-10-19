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ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Κρήτη για τον θάνατο γνωστού επιχειρηματία σε τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες

 19.10.2026 - 11:32
Θλίψη στην Κρήτη για τον θάνατο γνωστού επιχειρηματία σε τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόμβο του Πλατανιά επί του ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου βαν κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας και τραυματίστηκε η σύζυγός του, Μαρία, που έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη (Βενιζέλειο Ωδείο).

Η καμπάνια για τους οδηγούς μηχανών χωρίς κράνος

Ο Μανώλης Ροδουσάκης είχε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου στα Χανιά, μάντρα οικοδομικών υλικών και βενζινάδικο στην Κίσσαμο.

Το 2024 είχε πάρει την πρωτοβουλία να μην βάζει καύσιμα σε οδηγούς δικύκλων που δεν φοράνε κράνος, με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 16χρονο δικυκλιστή στην Κίσσαμο το ίδιος έτος.

Θλίψη στην Κρήτη για τον θάνατο του επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο: Η καμπάνια του να μην βάζει βενζίνη σε οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν κράνος

Θλίψη στην Κρήτη για τον θάνατο του επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο: Η καμπάνια του να μην βάζει βενζίνη σε οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν κράνος


Όπως είπε στο zarpanews.gr, ο πρώην πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Χανίων, αντιδήμαρχος Γιάννης Δρακακάκης, το πρατήριο του Μανώλη Ροδουσάκη ήταν «το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε την διαδικασία να μη βάζει καύσιμο σε μοτοσικλετιστές που δεν φοράνε κράνος. Εμείς τότε σαν Ενωση Βενζινοπωλών το κοινοποιήσαμε σε όλη την Κρήτη και αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τροχαίο με νεαρό στο Καστέλλι που δεν φορούσε κράνος. Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο».

Δείτε τη δημοσίευση του 2024, με την οποία είχε ξεκινήσει η καμπάνια

Protothema.gr

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