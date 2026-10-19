Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

Όπως ανέφερε, το έργο υλοποιήθηκε με επένδυση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και περίθαλψης των ασθενών, αλλά και τη διευκόλυνση του απαιτητικού έργου των επαγγελματιών υγείας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των ΤΑΕΠ σε παγκύπρια βάση αποτέλεσε προτεραιότητα της Κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, καθώς οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ήταν από τα πρώτα ζητήματα που ανέδειξε η κοινωνία.

«Ο συμπολίτης μας που απευθύνεται στα ΤΑΕΠ χρειάζεται να εξεταστεί έγκαιρα, να ενημερωθεί για την κατάστασή του και να λάβει την κατάλληλη φροντίδα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη σημασία έχει όχι μόνο η ιατρική περίθαλψη, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών και των συγγενών τους.

Η προσωπική εμπειρία του Προέδρου από το ΤΑΕΠ Λευκωσίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην προσωπική του εμπειρία από το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο χρειάστηκε να επισκεφθεί δύο φορές, από την ανάληψη των καθηκόντων του, για περιστατικά που αφορούσαν τις κόρες του.

Όπως εξήγησε, και στις δύο περιπτώσεις προσήλθε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες με όλους τους πολίτες.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά την πιο πρόσφατη επίσκεψή του, ενώ υπήρχε αναμονή, άλλοι ασθενείς τού πρότειναν να εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

«Κάποιοι ασθενείς μου είπαν να προχωρήσουμε και τους είπα όχι, θα αναμένουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την εξυπηρέτηση που έλαβε, χαρακτηρίζοντας την ανταπόκριση του προσωπικού «υποδειγματική».

Ειδικός χώρος ενημέρωσης συγγενών και ανάπαυσης προσωπικού

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ανακαινισμένο ΤΑΕΠ, ο Πρόεδρος ξεχώρισε δύο σημαντικές αλλαγές.

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ειδικού χώρου ενημέρωσης των συγγενών των ασθενών, ώστε να μπορούν να συνομιλούν με τους θεράποντες ιατρούς σε κατάλληλο περιβάλλον και να ενημερώνονται για την κατάσταση των δικών τους ανθρώπων.

Η δεύτερη αφορά τη διαμόρφωση χώρου ανάπαυσης του προσωπικού, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι επαγγελματίες των επειγόντων περιστατικών.

Όπως σημείωσε, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του προσωπικού και, κατ' επέκταση, στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς.

«Η Υγεία και η Παιδεία είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητές μας»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Υγεία και η Παιδεία αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι οι δαπάνες στους δύο αυτούς τομείς αντιμετωπίζονται ως επένδυση.

«Η Υγεία και η Παιδεία είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητές μας, τομείς που προσεγγίζονται από εμάς ως επένδυση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική πολιτική αποτυπώνεται τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό όσο και στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.

Τα έργα που προχωρούν στα δημόσια νοσηλευτήρια

Ο Πρόεδρος παρουσίασε παράλληλα σειρά έργων που έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια της χώρας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του τέταρτου ορόφου, όπου στεγάζονται η Νευρολογική Κλινική και η Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών, ενώ επόμενος στόχος είναι η δημιουργία Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων.

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, το οποίο περιλαμβάνει νέο κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων, ανακαινίσεις στη Γυναικολογική και Παιδοχειρουργική Κλινική, καθώς και στους Παιδιατρικούς Θαλάμους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία νέου ορόφου που θα στεγάσει το Κέντρο Θαλασσαιμίας και τη νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ προχωρούν οι σχεδιασμοί για νέα πρότυπη Παιδοογκολογική Κλινική, με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία και επέκταση Μονάδων Αιμοδιάλυσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης. Προγραμματίζονται επίσης Μονάδα Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας και αναβάθμιση του ΤΑΕΠ.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας προχωρά η ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ολοκληρώνονται βελτιωτικές εργασίες και σχεδιάζεται η αξιοποίηση του δεύτερου ορόφου του νέου κτηρίου για τη δημιουργία Ογκολογικού Τμήματος και χώρων φροντίδας ασθενών με θαλασσαιμία.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, με επένδυση 17 εκατομμυρίων ευρώ, η δεύτερη φάση των έργων για την ψυχική υγεία, καθώς και η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Τροόδους.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργειακές και κατασκευαστικές αναβαθμίσεις.

Προτεραιότητα η Υγεία και στα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους 3,5 δισ. ευρώ

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το έργο αναβάθμισης του ΤΑΕΠ Λευκωσίας συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία νέων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, συνολικού ύψους που θα ξεπερνά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αναμένεται να τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2027, στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Όπως διαβεβαίωσε, ο τομέας της Υγείας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και οποιεσδήποτε συγκεκριμένες εισηγήσεις για περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών θα εξεταστούν με θετική προσέγγιση.

Ευχαριστίες στους επαγγελματίες υγείας

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, καθώς και το προσωπικό υποδοχής, καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΑΕΠ, για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το προσωπικό συνέχισε να εξυπηρετεί τους ασθενείς κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, παρά τις πρόσθετες δυσκολίες.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στον Υπουργό Υγείας και τους συνεργάτες του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, Μαρίνο Καλλή, στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, Κύπρο Σταυρίδη, καθώς και στα στελέχη του Οργανισμού.

Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι οι πολίτες δικαιολογημένα απαιτούν από το σύστημα υγείας ταχύτητα, ποιότητα, σωστή οργάνωση και κατάλληλες υποδομές.

«Αυτή η απλή και δικαιολογημένη ανάγκη καθορίζει τις προτεραιότητές μας. Και έχουμε ευθύνη να ανταποκρινόμαστε», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.