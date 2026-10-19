Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιδίδεται σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι ο ίδιος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, μπορούν να γράψουν ιστορία, εφόσον επιδειχθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση από την πλευρά της Τουρκίας.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε, παράλληλα, τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι υπάρχει πλέον ενεργός εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προσωπικής απεσταλμένης του, καθώς και Ευρωπαίου απεσταλμένου για το Κυπριακό.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις τόσο από την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και από τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, οι οποίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν τύχει αποδοχής από την πλευρά μας.

Η συνάντηση των δύο ηγετών και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σε σχέση με την αυριανή συνάντηση των δύο ηγετών, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα προσέλθει με την ίδια εποικοδομητική στάση που τηρεί σε όλες τις συναντήσεις.

Όπως εξήγησε, οι επαφές αυτές έχουν τη δική τους σημασία, καθώς συμβάλλουν στην προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη συζήτηση συγκεκριμένων ζητημάτων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, απαιτείται η συμμετοχή και η πολιτική βούληση και των δύο πλευρών.

«Κανείς δεν μπορεί από μόνος του να διεξάγει διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ο ρόλος της Τουρκίας.

Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ακόμη και αν επιτυγχανόταν συμφωνία σε όλα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και άνοιγαν τα τέσσερα σημεία διέλευσης, χωρίς την αποδοχή από την Τουρκία και την ευθυγράμμισή της με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αναφορές στις ακυρώσεις εκδηλώσεων

Κληθείς να σχολιάσει την επιστολή του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αμφισβήτησε την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτήν, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως μπορεί να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μέσα από υποχωρήσεις σε ζητήματα κυριαρχίας ενός κυρίαρχου κράτους.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, και οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα όταν προκύπτουν ζητήματα που άπτονται της κυριαρχίας της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες ανωμαλίες είναι η επίλυση του Κυπριακού, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής πατρίδας για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Οι 19 προτάσεις και το λιμάνι της Αμμοχώστου

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι οι εισηγήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας υποβλήθηκαν προφορικά, όπως προφορικές ήταν και οι προτάσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στις 19 εισηγήσεις, σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι να υπάρξει θετική στάση από την άλλη πλευρά ως προς τη συζήτησή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ήδη γίνει αποδεκτές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση που αφορά την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και το λιμάνι της, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με την καταγραφή των συγκλίσεων στο Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να δοθεί σε όλα τα μέρη μόλις ολοκληρωθεί η ετοιμασία του.

Όπως εξήγησε, η καταγραφή των συγκλίσεων μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, καθώς θα υπάρχει κοινή βάση αναφοράς για όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα.

Προεδρικές εκλογές: «Υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος»

Τέλος, ερωτηθείς κατά πόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2028, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της σημαντικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και απαιτούν καθημερινή διαχείριση, τονίζοντας ότι οι επικείμενες εκλογές θα έχουν τον χρόνο να συζητηθούν όταν πλησιάσει η περίοδος διεξαγωγής τους.