Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

Ταυτόχρονα, σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου (GSI) ο κ. Έλληνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «είναι καλές οι πιθανότητες για να προχωρήσει το έργο».

Ο κ. Έλληνας είπε ότι η Chevron και οι εταίροι της ζητούν 3 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBTU), περίπου 1.000 κυβικά πόδια, για τη χρήση μέρους του αγωγού που πάει από την Κύπρο στην Αίγυπτο και αυτό έχει τεράστια επίδραση στα κέρδη της Κύπρου από το κοίτασμα.

«Μειώνει τα έσοδα της Κύπρου κατά 3 δολάρια και κάνει την θέση της Κύπρου πολύ δύσκολη», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι αν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για το κοινό κοίτασμα μεταξύ Αφροδίτη – Ισάι «δεν έχουν θετική λύση θα έχουμε και από εκεί κόστος και θα μπούμε σε δύσκολη θέση».

Σύμφωνα με τον κ. Έλληνα, κάτι παρόμοιο συνέβη και με το 'Κρόνος', όταν «η ιταλική Eni απαιτούσε να πάρουμε πιο μεγάλα ρίσκα και τα δεχτήκαμε», με αποτέλεσμα να προχωρήσει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος, αλλά τα κέρδη της Κύπρου «θα είναι πενιχρά».

Ερωτηθείς πως θα μπορούσε να ενεργήσει η Κύπρος στο θέμα της Chevron, ο κ. Έλληνας είπε ότι «η θέση της Κύπρου είναι δύσκολη, διότι η πίεση είναι πάνω στην Κύπρο» και πρόσθεσε πως η Κύπρος παίρνει πιο χαμηλή θέση στις προτεραιότητες της Chevron λόγω άλλων τεράστιων έργων που έχει η αμερικανική εταιρεία σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Εξήγησε ότι η Chevron δεν έχει πίεση να προχωρήσει με την παραγωγή από το 'Αφροδίτη' αφού έχει αποφασίσει να προβεί στην μεγάλη επένδυση στο ισραηλινό κοίτασμα 'Λεβιάθαν' που αυξάνει την παραγωγή και διπλασιάζει την εξαγωγή στην Αίγυπτο.

«Εκείνο το έργο είναι πιο κερδοφόρο από το 'Αφροδίτη'», καθώς το κόστος ανά μονάδα είναι περίπου στο 60% του κόστους που έχει το 'Αφροδίτη', ανέφερε και πρόσθεσε ότι όσον αφορά το 'Αφροδίτη', η Chevron «μπορεί να κάθεται και να περιμένει μέχρι να υποχωρήσουμε».

Σημείωσε ότι η αμερικανική εταιρεία διαθέτει «και άλλα τεράστια έργα, σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην Γουιάνα και στην Βενεζουέλα, όπου έχει τεράστιες επενδύσεις».

Ο κ. Έλληνας είπε ότι πρέπει να κοιτάξουμε κόστος - όφελος και διερωτήθηκε κατά πόσον πρέπει να περιμένουμε τις έρευνες που κάνει η άλλη αμερικανική εταιρεία ExxonMobil σε άλλα τεμάχια.

Ανέφερε ότι η ExxonMobil συνεχίζει έρευνες στα κυπριακά και στα αιγυπτιακά τεμάχια, με σκοπό, αν επιτύχουν οι έρευνες και διπλασιαστούν τα αποθέματά της, να κάνει τερματικό εξαγωγής LNG, στο οποίο μπορεί να πηγαίνει και το 'Αφροδίτη'.

Δεν αξίζει τον κόπο να το ξεπουλήσουμε μόνο για να λέμε ότι το κάναμε, αλλά να μην έχουμε όφελος, πρόσθεσε.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου (GSI), ο κ. Έλληνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και αυτό που είπε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Κύπρο, ότι «βλέπει φως στο τέλος του τούνελ - πρώτη φορά ακούγεται κάτι τέτοιο - σημαίνει ότι στα παρασκήνια, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα προσπαθούν να βρουν μία λύση με την Τουρκία».

«Η Τουρκία παρόλο που παίρνει σκληρή θέση, δεν έχει πάει στο απροχώρητο», πρόσθεσε.

Κληθείς να αναφέρει πόσες πιθανότητες βλέπει να προχωρεί το έργο, ο κ. Έλληνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «είναι καλές οι πιθανότητες για να προχωρήσει το έργο» και πρόσθεσε πως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με την NAVTEX.

«Όταν εκδοθεί η NAVTEX και η Τουρκία δεν επέμβει οι πιθανότητες να γίνει κάτι κακό μετά θα είναι χαμηλές», σημείωσε.

Ο κ. Έλληνας αναφέρθηκε στα οφέλη που θα έχει η Κύπρος από το έργο και πρόσθεσε ότι η άρνηση για το έργο που εκφράζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δεν στηρίζεται σε μελέτες. Πρόσθεσε ότι η σοβαρή μελέτη θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ανέφερε ότι οι απαιτήσεις της Τουρκίας είναι παράλογες και αβάσιμες και πρόσθεσε ότι τις τουρκικές απαιτήσεις απορρίπτει και η ΕΕ και μόνο η ίδια η Τουρκία και η Κυβέρνηση στην Τρίπολη της Λιβύης τις υποστηρίζουν.

«Η Τουρκία και η Λιβύη ξέχασαν ότι υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο και ότι υπάρχει η Κρήτη και η Κύπρος και χάραξαν μια γραμμή που χωρίζει τη Μεσόγειο στα δύο», πρόσθεσε.

Ενεργειακή κρίση

Σε παρατήρηση ότι οι τιμές ενέργειας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και ερωτηθείς αν βλέπει να έρχεται ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, ο κ. Έλληνας είπε ότι θα έρθει κρίση αν ο χειμώνας είναι βαρύς και αν υπάρχει νηνεμία και δεν υπάρχει αρκετή αιολική ενέργεια.

«Είναι μία δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη, τα αποθέματα είναι αρκετά χαμηλά και είναι δύσκολο να αναπληρωθούν αυτή τη στιγμή διότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για πιο χαμηλές εξαγωγές LNG στον κόσμο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «κάπου 20% των εξαγωγών LNG από Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν φτάνουν πια στον προορισμό τους».

Αυτό σημαίνει, συνέχισε, ότι Ευρώπη και Ασία ανταγωνίζονται για μικρότερες ποσότητες και για αυτό οι τιμές είναι ψηλές.

Ο κ. Έλληνας είπε ότι η κατάσταση θα γίνει πιο δύσκολη του χρόνου, όταν θα πρέπει να γεμίσουν τα αποθέματα στην Ευρώπη που θα έχουν αδειάσει από τον φετινό χειμώνα και οι τιμές θα είναι υψηλές.

«Οι τιμές θα παραμείνουν ψηλές και το κόστος στην Ευρώπη για ενέργεια θα είναι υψηλό», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει εύκολη λύση» και πρόσθεσε πως «η Ευρώπη πήρε λανθασμένες αποφάσεις πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής με τους στόχους που έθεσε και τους προωθηθεί, και σήμερα πληρώνει το κόστος».

Ο κ. Έλληνας είπε ότι το κόστος ηλεκτρισμού στην Κίνα είναι 8 σεντ την κιλοβατώρα, στην Αμερική 18 σεντ την κιλοβατώρα και στην Ευρώπη, 28 σεντ την κιλοβατώρα και διερωτήθηκε πώς μπορεί να ανταγωνιστεί η Ευρώπη με αυτό το μεγάλο κόστος ενέργειας.

Αυτός ο αριθμός είναι λόγω των αποφάσεων που πήρε η Ευρώπη για το κλίμα, την στιγμή που οι ρύποι της Ευρώπης είναι μόλις το 6,5% των ρύπων παγκοσμίως, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ