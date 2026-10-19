VIDEO - Σοκ: Εκπαιδευτικός κατήγγειλε επίθεση από άνδρα στην Αμαλιάδα - Προσπάθησε να την πατήσει με το αυτοκίνητό του

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής στην πλατεία Αγίου Αθανασίου όταν η Όλγα Αναγνωστοπούλου έγινε μάρτυρας έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε έναν νεαρό άνδρα και μια κοπέλα.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας φέρεται να έσπρωχνε επανειλημμένα με δύναμη την κοπέλα, φωνάζοντάς της, ενώ εκείνη, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, δεν αντιδρούσε και προσπαθούσε να διατηρήσει την ισορροπία της για να μην πέσει από τα δυνατά σπρωξίματα.

Αφού φώναξε στον άνδρα να αφήσει ήσυχη την κοπέλα, η εκπαιδευτικός κάλεσε το θύμα να την πλησιάσει προκειμένου να την προστατεύσει. Ωστόσο, όπως αναφέρει η εκπαιδευτικός, ο νεαρός φέρεται να στράφηκε εναντίον της και να την έσπρωξε με δύναμη και με τα δύο του χέρια, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματίσει το χέρι της.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν τελείωσε εκεί αλλά συνεχίστηκε, με την Όλγα Αναγνωστοπούλου να περιγράφει πως όταν απομακρύνθηκε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό της άκουσε έντονο θόρυβο από γκάζι αυτοκινήτου πίσω της. Τότε λέει ότι είδε το όχημα να κινείται με ταχύτητα προς το μέρος της με την ίδια να αναγκάζεται να αναζητήσει καταφύγιο πίσω από δύο κολώνες, προκειμένου να προστατευθεί και να αποφύγει την παράσυρση

Μετά το επεισόδιο η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε από την κόρη της στο Νοσοκομείο Πύργου με την καταγγέλλουσα να δίνει κατάθεση σε αστυνομικούς για όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνέβησαν στην πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Protothema.gr