Υπόθεση «χρυσών» διαβατηρίων: Τα έγγραφα που κατατέθηκαν και η κίνηση της υπεράσπισης

Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε η αστυφύλακας Α.Α. από το ΤΑΕ Αρχηγείου, η οποία υιοθέτησε τη γραπτή της κατάθεση και παρουσίασε στο δικαστήριο σειρά εγγράφων ως τεκμήρια.

Τα εν λόγω τεκμήρια αφορούν κυρίως έγγραφα που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις προσώπων από την Καμπότζη και την Κίνα, τα οποία είχαν αποκτήσει κυπριακά διαβατήρια.

Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Ηλίας Στεφάνου, γνωστοποίησε στο δικαστήριο την πρόθεσή του να εγείρει ένσταση για συγκεκριμένα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν στις επόμενες δικάσιμους.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για αύριο Τρίτη, στις 09:30.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αφορά το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις διαδικασίες έγκρισης διαβατηρίων σε αλλοδαπούς επενδυτές. Για την υπόθεση κατηγορούνται δέκα συνολικά πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο πατέρας του Ανδρέας Δημητριάδης, καθώς και οι Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου Santin. Μαζί με τα φυσικά πρόσωπα, κατηγορούμενες ως νομικά πρόσωπα είναι οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα όπως διαφθορά, δεκασμό, δωροδοκία και επηρεασμό, καθώς και συνωμοσία για καταδολίευση. Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που αφορούν τον ΦΠΑ, αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται πως για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την απόδειξη της ενοχής τους από το Δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ