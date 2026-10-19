Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»

Το βράδυ της Κυριακής καταγράφηκαν εκ νέου σποραδικές συγκρούσεις γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας.

Η Le Monde πραγματοποίησε ένα οδοιπορικό στο ταλαιπωρημένο Παρίσι, που ξύπνησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου κάτω από έναν λαμπερό φθινοπωρινό ήλιο, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που συνόδευσαν τις διαδηλώσεις, προκαλώντας χάος, αγανάκτηση και αμηχανία. Από νωρίς το πρωί, οι δρομείς και οι περιπατητές επέστρεψαν στις συνήθειές τους στις όχθες του Σηκουάνα, οι βεράντες των καφέ γέμισαν ξανά και οι τουρίστες στάθηκαν υπομονετικά στις ουρές μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, στο Μουσείο του Λούβρου και σε δημοφιλή γαστρονομικά στέκια.

Μια συνηθισμένη Κυριακή, ή σχεδόν συνηθισμένη, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις. Μακριά από τα selfie sticks των τουριστών, η εικόνα του Παρισιού είναι πολύ διαφορετική. «Η εξέγερση είναι εδώ», γράφει ένα σύνθημα στην πλατεία Κονκόρντ, στην πλευρά του Κήπου του Κεραμεικού.

Σπασμένες βιτρίνες, καμένα σκούτερ και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια

«Είναι για κλάματα» – Η οργή μιας αριστερής που ζητά αντίδραση στον Μελανσόν

Το γκράφιτι για Σιράκ, Σαρκοζί, Ολάντ και Μακρόν

«Υπάρχει δουλειά για έξι μήνες» – Οι τζαμάδες επιστρέφουν στους δρόμους

Στην οδό Σεν Ονορέ, οι τουρίστες φωτογραφίζουν τις κατεστραμμένες πολυτελείς βιτρίνες

«Δέκα χρόνια Μακρόν, να το αποτέλεσμα» – Η οργή μιας καταστηματάρχισσας

Στο κανάλι Σεν Μαρτέν, η καταστροφή διήρκεσε πέντε ώρες

«Δεν θα αφήσουμε να μας σβήσουν» – Καταστηματάρχες στηρίζουν τα αιτήματα, όχι τη βία

«Αποτύχαμε αναμφισβήτητα» παραδέχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης – «Η αστυνομία έχασε τον έλεγχο»

Σε ολόκληρο το Παρίσι, αλλά κυρίως στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, πολλοί δρόμοι φέρουν ακόμη τα σημάδια των γεγονότων της προηγούμενης ημέρας. Αυτή τη φορά, περισσότερο από τα συνηθισμένα συνθήματα στους τοίχους, κυριαρχούν τα ίχνη λεηλασιών και βανδαλισμών.Ορισμένα γκράφιτι παραμένουν και αποτυπώνουν το κλίμα οργής. Όπως ένα στην οδό Ρουαγιάλ, πολύ κοντά στην εκκλησία της Μαντλέν, που γράφει: «Θα γ... τη Γαλλία μέχρι να με αγαπήσει».Στη λεωφόρο Μοντέν, η βιτρίνα ενός καταστήματος πολυτελών ειδών είναι γεμάτη σημάδια από χτυπήματα. Το τζάμι άντεξε, αν και δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει πώς.Στην οδό Ριβολί, κοντά στην πλατεία Κονκόρντ, φυτά κείτονται πεταμένα στο έδαφος. Στη Λεωφόρο Σεβαστουπόλεως, σοροί από καμένα σκούτερ βρίσκονται δίπλα σε αναποδογυρισμένους κάδους συλλογής γυάλινων μπουκαλιών. «Ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά;», αναρωτιέται μια περαστική στην οδό Καμπασερές.«Φοβάμαι, θέλω να φύγω, αλλά πού να πάω;», διερωτάται μια Ιταλίδα περίπου 60 ετών, σέρνοντας το καροτσάκι με τα ψώνια της προς τη γειτονική αγορά.Στη διασταύρωση Στρασβούργου - Σεν Ντενί, η άσφαλτος έχει λιώσει σε ορισμένα σημεία, η μυρωδιά του καμένου παραμένει στην ατμόσφαιρα και οι κάδοι απορριμμάτων έχουν καταστραφεί.Δημοτικοί υπάλληλοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν σπασμένα γυαλιά και σορούς σκουπιδιών από τα πεζοδρόμια και τα ρείθρα των δρόμων.Μια κοπέλα από τους περαστικούς, δήλωσε «χαρούμενη που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του». «Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Υπάρχει πολλή συσσωρευμένη οργή», εξήγησε. Έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές της, ελπίζει ότι «οι φοιτητές θα εισακουστούν», παρά την παρουσία «όλων αυτών που εκμεταλλεύονται την κατάσταση».Μια γυναίκα που στέκεται δίπλα στην κοπέλα παρεμβαίνει στη συζήτηση, συστήνοντας τον εαυτό της ως «αριστερή, αλλά όχι μελανσονική».«Η κατάσταση είναι για κλάματα», λέει και παρότι έχει περάσει μία ολόκληρη νύχτα, εξακολουθούν να τρέμουν τα πόδια της.Στη γωνία της Λεωφόρου Σεβαστουπόλεως με τη Λεωφόρο Σεν Μαρτέν, ένα λευκό φορτηγό σταθμεύει πάνω στο πεζοδρόμιο.Ξυλουργοί έχουν βρεθεί στο σημείο για να αφαιρέσουν ξύλινες πλάκες που είχαν τοποθετηθεί την Παρασκευή για να προστατεύσουν ένα τραπεζικό υποκατάστημα.Στην πόρτα του κτιρίου, ένα γκράφιτι επιχειρεί να συνοψίσει με τον δικό του τρόπο σαράντα χρόνια γαλλικής πολιτικής ζωής. «Ο θόρυβος και η μυρωδιά του Σιράκ. Το Kärcher του Σαρκοζί. Οι φαφούτηδες του Ολάντ. Αυτοί που δεν είναι τίποτα του Μακρόν. Γ... την περιφρόνησή τους», αναφέρει το σύνθημα. Πρόκειται για αναφορές σε χαρακτηριστικές εκφράσεις και δηλώσεις τεσσάρων πρώην και νυν προέδρων της Γαλλικής Δημοκρατίας.Κι ενώ το συνεργείο με το λευκό φορτηγό έχει κληθεί από τη διοίκηση της τράπεζας, η οποία είχε μεριμνήσει εγκαίρως για την προστασία του υποκαταστήματος, άλλοι επαγγελματίες έχουν αναλάβει δράση με δική τους πρωτοβουλία σε διάφορα σημεία του Παρισιού.Στη λεωφόρο Μαζεντά, δύο τεχνίτες που ασχολούνται με την τοποθέτηση τζαμιών, εγκαταστάθηκαν στη γειτονιά από το πρωί της Κυριακής, χωρίς να τους έχει καλέσει κάποιος συγκεκριμένος πελάτης.«Βρεθήκαμε σήμερα το πρωί με όλους τους άλλους τζαμάδες, ανθρώπους που είχαμε να δούμε πολύ καιρό», λέει ο ένας εξ αυτών.Η αναφορά στο «πολύ καιρό» τον γυρίζει στις πρώτες ημέρες του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Κοιτάζοντας τις καταστροφές σε όλο το μήκος της λεωφόρου, εκτιμά ότι υπάρχει «δουλειά για έξι μήνες».«Αυτό δεν συμβαίνει συχνά!», σχολιάζει ένας από τους τεχνίτες.Στην οδό Σεν Ονορέ, όπου στεγάζονται πολλές από τις πιο γνωστές μάρκες πολυτελείας, αρκετές βιτρίνες είναι σπασμένες, καλυμμένες με ξύλινες πλάκες ή εντελώς άδειες.Ένας ξυλουργός που έχει φτάσει από το διαμέρισμα Βαλ ντ’ Ουάζ, γνωστό ως «95», αποφάσισε επίσης να κινηθεί προληπτικά.Αφού φόρτωσε στο φορτηγάκι του μερικές ξύλινες πλάκες που είχε μόλις προμηθευτεί - καθώς ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι αρκετά προνοητικός - πλησίασε από νωρίς το πρωί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του.Την ίδια ώρα Οι τουρίστες φωτογραφίζουν τον δρόμο, όπου οι καταστροφές είναι εμφανείς σε διάφορα σημεία, ενώ λίγο πιο πέρα, μια καταστηματάρχης προσπαθεί με δυσκολία να ξεκολλήσει από τη βιτρίνα της ένα αυτοκόλλητο που προβάλλει την Ανυπότακτη Γαλλία.Η Ελβίρ Καρλές, υπεύθυνη του καταστήματος αρωμάτων, έφτασε μαζί με μέλη της ομάδας της.Το Σάββατο παρακολουθούσε τα γεγονότα μέσα από τις οθόνες των καμερών ασφαλείας. Όπως περιγράφει, οι ταραξίες ξήλωσαν μεταλλικούς στύλους από το πεζοδρόμιο για να τους χρησιμοποιήσουν ως πολιορκητικούς κριούς.Η βιτρίνα έσπασε, όμως οι αστυνομικοί έφτασαν εγκαίρως. «Διαφορετικά, εκείνοι που προκαλούσαν τις καταστροφές θα είχαν μπει μέσα», είπε.Για την ίδια, η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή» και το μήνυμα «πολύ σαφές». «Δέκα χρόνια Μακρόν, να το αποτέλεσμα», σχολιάζει. «Υπάρχουν υπερβολικά μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς», προσθέτει.Όπως πολλοί ακόμη άνθρωποι που μίλησαν την Κυριακή, η Καρλές και οι υπάλληλοι του καταστήματος αδυνατούν να κατανοήσουν πώς η κατάσταση οδηγήθηκε σε τέτοιο χάος.Ένας από τους εργαζομένους είχε συμμετάσχει στη διαδήλωση το Σάββατο, νωρίς το απόγευμα. «Το κλίμα ήταν φιλικό», εξηγεί. Στη συνέχεια, όμως, τα αιτήματα των διαδηλωτών πέρασαν σε δεύτερο πλάνο, κάτι που του είναι δύσκολο να αποδεχθεί.Η προκυμαία Βαλμί, κατά μήκος του καναλιού Σεν Μαρτέν, χρησιμοποιήθηκε το Σάββατο ως εναλλακτική διαδρομή από διαδηλωτές, όταν η πρόσβαση στην πλατεία Δημοκρατίας έγινε αδύνατη.Σύμφωνα με τον Τιερί Μεναζέ, επαγγελματία παρασκευαστή παγωτού, η πορεία πέρασε αρχικά ειρηνικά.Όμως από τις 18:00 έως τις 23:00, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν «μασκοφόροι, μέλη των black blocs». «Χωρίς κανένα απολύτως αίτημα», επιμένει.Πολλά οχήματα, ποδήλατα, αυτοκίνητα και σκούτερ παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ αρκετά καταστήματα βανδαλίστηκαν.Ο 37χρονος Τιερί Μεναζέ παρακολούθησε τις καταστροφές από το εσωτερικό της μικρής επιχείρησής του. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες του έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Δεν γνωρίζει τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες και ελπίζει να καταφέρει να ανοίξει ξανά πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς όμως να είναι βέβαιος. Προετοιμάζεται για «παρατεταμένο κλείσιμο» και ανησυχεί για το τι ακριβώς προβλέπουν «τα ψιλά γράμματα» του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.Την Κυριακή, φίλοι του έφτασαν για να τον βοηθήσουν να ασφαλίσει την πρόσοψη του καταστήματος με προστατευτικές πλάκες.«Είμαστε αποσβολωμένοι», είπε με ένα παράξενο χαμόγελο. «Αλλά προσπαθούμε να παραμείνουμε αισιόδοξοι».Ένα διπλανό κατάστημα είναι άδειο. Στη βιτρίνα του, η ιδιοκτήτρια έχει κολλήσει μερικές ανακοινώσεις, μεταξύ των οποίων ένα δακτυλογραφημένο κείμενο με τίτλο «Δεν θα αφήσουμε να μας σβήσουν». «Επιλέξαμε να μη δημοσιεύσουμε εικόνες από τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο.Ακολούθησε όμως όμως μια σημαντική διευκρίνιση: «Στηρίζουμε τα αιτήματα που εκφράστηκαν χθες. Αρνούμαστε επίσης να ξεχάσουμε τη θεσμική, κοινωνική και οικονομική βία που τροφοδοτεί την οργή. Και αρνούμαστε αυτό που μας συνέβη να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση».Η στάση αυτή αποτυπώνει μια από τις βασικές αντιφάσεις που διαπερνούν τη γαλλική πρωτεύουσα μετά τα επεισόδια: πολλοί κάτοικοι κατανοούν την κοινωνική δυσαρέσκεια που οδήγησε στις κινητοποιήσεις, αλλά απορρίπτουν τις καταστροφές που ακολούθησαν.Η ανησυχία, πάντως, δεν έχει υποχωρήσει. Το βράδυ της Κυριακής, νέοι εμπρησμοί ποδηλάτων καταγράφηκαν στην προκυμαία Βαλμί, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την επιστροφή της καθημερινότητας σε αρκετές συνοικίες, η ένταση εξακολουθεί να σιγοβράζει στο Παρίσι.Στο μεταξύ, σε παραδοχή αποτυχίας των γαλλικών αρχών ασφαλείας να αποτρέψουν τα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν τη χώρα το σαββατοκύριακο προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν, επιρρίπτοντας ευθύνες στις υπηρεσίες πληροφοριών για την ανεπαρκή αντιμετώπιση της απειλής από την άκρα Αριστερά.Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ παραδέχθηκε ότι η αστυνομία «έχασε τον έλεγχο» των διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις, επιβεβαιώνοντας ότι υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να την αποδεχθεί.