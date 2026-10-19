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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεμεσός: Κατήγγειλε απαγωγή και μαχαιρώματα o 24χρονος Τ/κ - Φέρει πολλαπλά τραύματα

 19.10.2026 - 13:33
Λεμεσός: Κατήγγειλε απαγωγή και μαχαιρώματα o 24χρονος Τ/κ - Φέρει πολλαπλά τραύματα

Υπόθεση απαγωγής και επίθεσης με μαχαίρι διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από καταγγελία 24χρονου Τουρκοκύπριου, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστα πρόσωπα, με αφορμή φερόμενες κλοπές σκύλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 24χρονος μετέβη στην Αστυνομία και προέβη σε κατάθεση.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, άγνωστα προς τον ίδιο πρόσωπα φέρονται να τον απήγαγαν και να τον μετέφεραν σε απομονωμένη περιοχή, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να σχετίζεται με κλοπές σκύλων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι δράστες φέρονται να θεωρούσαν ότι ο 24χρονος εμπλεκόταν στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Οι Αρχές είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη που ανέφερε όσα είχαν συμβεί. Ωστόσο, περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν μέσα από τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη καταθέσεων.

Η Αστυνομία αναζητεί τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, προκειμένου να ανακριθούν και να δώσουν τους δικούς τους ισχυρισμούς. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσον οι καταγγελλόμενες κλοπές σκύλων αποτελούν πράγματι το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Σημειώνεται ότι, κατά την παρουσία του στην Αστυνομία, ο 24χρονος έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

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