Video: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

Ο πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari απευθυνόταν στο εκκλησίασμα από την Αγία Τράπεζα, όταν ένας σταυρός που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο έπεσε προς τα εμπρός και τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Στο βίντεο ακούγονται οι πιστοί στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας, στο Κεντρικό Βικαριάτο, να ουρλιάζουν και να κλαίνε.

«Πάτερ, πάτερ… καλέστε ασθενοφόρο», φώναζε μια γυναίκα, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λίγα λεπτά πριν από την τραγωδία, ο ιερέας φέρεται να μιλούσε για τον θάνατο.

«Μια μέρα, όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ θα πεθάνουμε επίσης και, μερικές φορές, ο χρόνος που αφιερώνουμε σε διάφορα πράγματα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο ο χρόνος που περνάμε με τον Θεό», φέρεται να είπε, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνουμε στον Θεό, στους αδελφούς και τις αδελφές μας, στους συζύγους μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας είναι ο χρόνος που αξίζει περισσότερο».

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, οι εκκλησιαστικές αρχές έγραψαν: «Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., ο οποίος υπηρέτησε ως εφημέριος στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας, στο Κεντρικό Βικαριάτο, αναχώρησε για την Οικία του Πατέρα, ώστε να χαίρεται την παρουσία και τη δόξα Του».

«Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου Σου και ας λάμψει επάνω του το αιώνιο φως. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Αμήν», προστίθεται στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, πλήθος ανθρώπων εξέφρασε τη θλίψη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα η Εκκλησία πενθεί, αλλά ταυτόχρονα ευχαριστεί τον Θεό. Ο αδελφός μας, ο ιερέας, αναχώρησε για την Οικία του Πατέρα», έγραψε ένας χρήστης.

«Ένας ιερέας δεν πεθαίνει ποτέ μόνος. Πεθαίνει έχοντας ζήσει για τους άλλους. Με τα χέρια του ευλογούσε, με τη φωνή του συγχωρούσε και με τη ζωή του μάς δίδασκε το Ευαγγέλιο, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το παράδειγμα της καθημερινής του αφοσίωσης».

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Είθε ο Θεός να τον υποδεχθεί στην Αγία Δόξα Του. Ήταν ένας από τους καλύτερους ιερείς που είχε ποτέ η ενορία μας, της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας. Ο θάνατός του είναι πολύ θλιβερός. Μόνο ο Θεός γνωρίζει γιατί συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Θα μας λείψεις πολύ, πάτερ Patricio».

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Εκκλησία του Guayaquil, στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε ολόκληρη την κοινότητα που είχε την ευλογία να γνωρίσει αυτόν τον ιερέα, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στον Θεό και στη διακονία του», ανέφερε ένα τρίτο σχόλιο.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr