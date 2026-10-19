Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVideo: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

 19.10.2026 - 14:36
Video: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

Ένας καθολικός ιερέας έχασε τη ζωή του στον Ισημερινό, όταν ένας σταυρός έπεσε πάνω του κατά τη διάρκεια λειτουργίας που μεταδιδόταν ζωντανά στο διαδίκτυο, μπροστά στα μάτια των πιστών.

Ο πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari απευθυνόταν στο εκκλησίασμα από την Αγία Τράπεζα, όταν ένας σταυρός που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο έπεσε προς τα εμπρός και τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Στο βίντεο ακούγονται οι πιστοί στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας, στο Κεντρικό Βικαριάτο, να ουρλιάζουν και να κλαίνε.

«Πάτερ, πάτερ… καλέστε ασθενοφόρο», φώναζε μια γυναίκα, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λίγα λεπτά πριν από την τραγωδία, ο ιερέας φέρεται να μιλούσε για τον θάνατο.

«Μια μέρα, όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ θα πεθάνουμε επίσης και, μερικές φορές, ο χρόνος που αφιερώνουμε σε διάφορα πράγματα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο ο χρόνος που περνάμε με τον Θεό», φέρεται να είπε, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνουμε στον Θεό, στους αδελφούς και τις αδελφές μας, στους συζύγους μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας είναι ο χρόνος που αξίζει περισσότερο».

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, οι εκκλησιαστικές αρχές έγραψαν: «Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., ο οποίος υπηρέτησε ως εφημέριος στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας, στο Κεντρικό Βικαριάτο, αναχώρησε για την Οικία του Πατέρα, ώστε να χαίρεται την παρουσία και τη δόξα Του».

 

«Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου Σου και ας λάμψει επάνω του το αιώνιο φως. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Αμήν», προστίθεται στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, πλήθος ανθρώπων εξέφρασε τη θλίψη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα η Εκκλησία πενθεί, αλλά ταυτόχρονα ευχαριστεί τον Θεό. Ο αδελφός μας, ο ιερέας, αναχώρησε για την Οικία του Πατέρα», έγραψε ένας χρήστης.

«Ένας ιερέας δεν πεθαίνει ποτέ μόνος. Πεθαίνει έχοντας ζήσει για τους άλλους. Με τα χέρια του ευλογούσε, με τη φωνή του συγχωρούσε και με τη ζωή του μάς δίδασκε το Ευαγγέλιο, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το παράδειγμα της καθημερινής του αφοσίωσης».

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Είθε ο Θεός να τον υποδεχθεί στην Αγία Δόξα Του. Ήταν ένας από τους καλύτερους ιερείς που είχε ποτέ η ενορία μας, της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας. Ο θάνατός του είναι πολύ θλιβερός. Μόνο ο Θεός γνωρίζει γιατί συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Θα μας λείψεις πολύ, πάτερ Patricio».

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Εκκλησία του Guayaquil, στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε ολόκληρη την κοινότητα που είχε την ευλογία να γνωρίσει αυτόν τον ιερέα, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στον Θεό και στη διακονία του», ανέφερε ένα τρίτο σχόλιο.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν
Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στα δύο οχήματα στη Λεμεσό – Μαρτυρία ότι είδαν κουκουλοφόρους να φεύγουν από τη σκηνή
Τζόκερ: Βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Προσοχή: Χωρίς νερό δύο περιοχές σήμερα – Πού εντοπίζονται οι βλάβες – Δες αν επηρεάζεσαι
VIDEO - The Voice: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του 38χρονου Ηλία – «Ένα βράδυ σταμάτησα απότομα να έχω φωνή»
Video: Έκλεψε την παράσταση ο πατήρ Λουκάς στον Μουτουλλά - Χόρεψε ζεϊμπέκικο ανήμερα της γιορτής του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

The Voice: Η 33χρονη από τη Λεμεσό που τρέλανε τους κριτές και την ήθελαν όλοι (βίντεο)

 19.10.2026 - 14:29
Επόμενο άρθρο

Video: Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

 19.10.2026 - 14:56
«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

Αύριο (20/10) θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις 11:00 το πρωί. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

  •  19.10.2026 - 10:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

  •  19.10.2026 - 12:01
Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

  •  19.10.2026 - 12:05
Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»

Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»

  •  19.10.2026 - 13:29
Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

  •  19.10.2026 - 12:51
Λεμεσός: Κατήγγειλε απαγωγή και μαχαιρώματα o 24χρονος Τ/κ - Φέρει πολλαπλά τραύματα

Λεμεσός: Κατήγγειλε απαγωγή και μαχαιρώματα o 24χρονος Τ/κ - Φέρει πολλαπλά τραύματα

  •  19.10.2026 - 13:33
Δαμιανός: Με την έκδοση NAVTEX πριν το τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των €25 εκατ. για GSI

Δαμιανός: Με την έκδοση NAVTEX πριν το τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των €25 εκατ. για GSI

  •  19.10.2026 - 13:06
Υπόθεση «χρυσών» διαβατηρίων: Τα έγγραφα που κατατέθηκαν και η κίνηση της υπεράσπισης

Υπόθεση «χρυσών» διαβατηρίων: Τα έγγραφα που κατατέθηκαν και η κίνηση της υπεράσπισης

  •  19.10.2026 - 13:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα