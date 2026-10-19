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Video: Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

 19.10.2026 - 14:56
Video: Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

Ένας εξοργισμένος κάτοικος του Παρισιού καταγράφηκε να ρίχνει μια κατσαρόλα με καυτό νερό σε κουκουλοφόρους ταραξίες, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα συγκλονιζόταν από μαζικές διαδηλώσεις και λεηλασίες το Σαββατοκύριακο.

Σε βίντεο από ζωντανή μετάδοση στο TikTok, ο κάτοικος φαίνεται να παρακολουθεί από το διαμέρισμά του τα επεισόδια που εκτυλίσσονται στους δρόμους του Παρισιού.

Στη συνέχεια, μπαίνει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και επιστρέφει στο μπαλκόνι κρατώντας μια ασημένια κατσαρόλα με υγρό, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν βραστό νερό. Αμέσως μετά, το αδειάζει στον δρόμο από κάτω.

 

Οι μαυροντυμένοι ταραξίες φαίνονται να τρέπονται σε φυγή, ενώ στο βάθος αναβοσβήνουν μπλε φώτα.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι την Κυριακή συνελήφθησαν 855 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά τις συγκρούσεις βίαιων ομάδων με τις δυνάμεις ασφαλείας και τις λεηλασίες καταστημάτων.

Τα χαοτικά σκηνικά που εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου περιλάμβαναν επιθέσεις από ομάδες μασκοφόρων διαδηλωτών σε δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων δημαρχεία και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό των διαδηλωτών σε περίπου 800.000.

Ένας άνθρωπος πέθανε από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Παρισιού, η οποία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας διαδηλωτής αντιμετώπισε επείγον ιατρικό περιστατικό στον δρόμο κατά τη διάρκεια της πορείας.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν επίσης 13 αστυνομικοί και χωροφύλακες, καθώς και δύο πυροσβέστες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Fourteenth day of nationwide protest in France against pension reform law
A protester reacts in front of a burning construction trailer during a demonstration as part of the 14th day of nationwide protests against French government's pension reform law, in Paris, France, June 6, 2023. REUTERS/Stephanie LecocqX07859

Γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, το πρωί της Κυριακής, οι ξεκολλημένες κυβόπλακες, οι σπασμένες βιτρίνες και τα θραύσματα γυαλιών μαρτυρούσαν την έκταση των καταστροφών.

Λεηλασίες και φθορές καταγράφηκαν τόσο στην περιοχή της πλατείας όσο και σε άλλες τουριστικές και εμπορικές ζώνες στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το Σάββατο σχηματίστηκαν στο κέντρο του Παρισιού μεγάλες ομάδες, με περισσότερους από 1.000 διαδηλωτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν μη εγκεκριμένες πορείες.

«Αργά το απόγευμα ξεκίνησε μια νέα φάση, με την άφιξη μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μοναδικός στόχος των οποίων ήταν να κλέψουν και να λεηλατήσουν, εκμεταλλευόμενοι την αναταραχή», ανέφερε η αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, και ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, απέδωσαν μέρος της βίας σε «ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες», επισημαίνοντας ότι στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλοι, με στόχο τις λεηλασίες.

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