Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας με αποφάσεις των δημάρχων στη Γαλλία - Προσπαθούν να προλάβουν νέο γύρο λεηλασίας

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι από σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ξεκινά στο Παρίσι μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 200 ερευνητών, οι οποίοι θα αναλύσουν οπτικό υλικό από τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον Λεκορνί, η δυνατότητα επιβολής μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις τοπικές αρχές αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία των πολιτών και των εμπορικών καταστημάτων, πολλά από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Τα μέτρα θα μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου οι τοπικές αρχές κρίνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων επεισοδίων, χωρίς να συνεπάγονται γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία «εάν χρειαστεί», προσθέτοντας ωστόσο ότι η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας αποτελεί καλύτερη λύση για την κρίση που έχει προκληθεί από τις βίαιες διαδηλώσεις.

«Είμαι απολύτως αποφασισμένος να αποκαταστήσω την τάξη», δήλωσε ο Λεκορνί και πρόσθεσε: «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει ένα πολύ σοβαρό μέτρο, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την εφαρμογή της. Επομένως, αν είναι απαραίτητο, φυσικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ωστόσο, όπως έχουν τα πράγματα, το ζήτημα της απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς και η εφαρμογή της, φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στην κατάσταση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε».

Ποινικές διώξεις για περίπου οκτώ στους δέκα συλληφθέντες

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης στοιχεία για τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τα επεισόδια του σαββατοκύριακου. Όπως ανέφερε, περίπου το 80% όσων συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για τις ταραχές και τις λεηλασίες αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν θα προχωρήσει αργότερα σε αναλυτική ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, τόσο για την αποτροπή νέων περιστατικών βίας όσο και για την απόδοση ευθυνών στους δράστες.

Η επιχείρηση στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 200 ερευνητών, αναμένεται να επικεντρωθεί στην εξέταση βίντεο από κάμερες ασφαλείας και άλλου διαθέσιμου οπτικού υλικού, προκειμένου να εντοπιστούν πρόσωπα που συμμετείχαν σε καταστροφές, επιθέσεις και λεηλασίες.

«Οι Γάλλοι θέλουν να μάθουν πώς ξέσπασε αυτή η βία»

Ο Λεκορνί αναφέρθηκε και στα σοβαρά ερωτήματα που θέτουν οι δήμαρχοι για τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Όπως εξήγησε, οι τοπικές αρχές ζητούν να διευκρινιστεί γιατί η αστυνομική παρουσία και η επιχειρησιακή διαχείριση δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση των επεισοδίων. «Οι Γάλλοι θέλουν να μάθουν πώς προκλήθηκαν οι ταραχές, πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και πώς ξέσπασε αυτή η βία στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε, μάλιστα, ότι η ένταση δεν περιορίστηκε στα γεγονότα του Σαββάτου, καθώς νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Παρίσι και τη Μασσαλία.

Έκλεισε το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι λόγω φοιτητικής διαμαρτυρίας

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του λόγω φοιτητικής διαμαρτυρίας, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης στην πλατφόρμα X ότι παραμένει κλειστό εξαιτίας των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

«Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα αποκατασταθεί η πρόσβαση των επισκεπτών.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδα διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν γιλέκα συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατάφερε να περάσει από το προσωπικό ασφαλείας και να συγκεντρωθεί μπροστά στη χαρακτηριστική γυάλινη πυραμίδα, στην κεντρική είσοδο του μουσείου.

Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να εμποδιστεί η είσοδος των επισκεπτών στον δημοφιλή πολιτιστικό χώρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφονται επίσης αντιδράσεις τουριστών, οι οποίοι διαμαρτύρονται προς τους φοιτητές επειδή δεν μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί πότε το Λούβρο θα επαναλειτουργήσει κανονικά για το κοινό.

Έκτακτα μέτρα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας μετά τις λεηλασίες και την εισβολή στο δημαρχείο – Ανεξάρτητη έρευνα για τη στάση της αστυνομίας ζητούν οι δήμαρχοι Παρισιού, Λυών και Μασσαλίας

Σε απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων προχώρησαν οι αρχές στη Μασσαλία, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες και τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.

Την ίδια ώρα, οι δήμαρχοι του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών καταγγέλλουν ότι ολόκληρες περιοχές των πόλεών τους έμειναν χωρίς επαρκή αστυνομική προστασία κατά τη διάρκεια των ταραχών, ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα για τη διαχείριση της κρίσης από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με διάταγμα του νομάρχη του διαμερίσματος Μπους-ντι-Ρον (Bouches-du-Rhône), όπου υπάγεται η Μασσαλία, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα (13:00 έως 21:00 ώρα Κύπρου).

Η απόφαση ελήφθη μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββατοκύριακου, κατά τα οποία έγιναν στόχος πολλά δημόσια κτίρια, ενώ ομάδα ατόμων κατάφερε να εισβάλει για σύντομο χρονικό διάστημα στο δημαρχείο της Μασσαλίας.

«Ολόκληρες περιοχές έμειναν απροστάτευτες» – Η κοινή παρέμβαση τριών δημάρχων

Την ίδια στιγμή, οι δήμαρχοι των τριών μεγάλων γαλλικών πόλεων προχώρησαν σε κοινή δημόσια παρέμβαση, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα επεισόδια.

Ο δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν και ο δήμαρχος της Λυών Γκρεγκορί Ντουσέ υποστηρίζουν ότι «ολόκληρες περιοχές» των πόλεών τους έμειναν απροστάτευτες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σε κοινό άρθρο τους στη γαλλική εφημερίδα Libération, τονίζουν ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις στους Γάλλους πολίτες για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, ζητούν τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τη στάση της αστυνομίας και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η αντιμετώπιση των ταραχών.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν είναι γιατί ορισμένες λεηλασίες το Σάββατο διήρκεσαν περισσότερο από 30 λεπτά χωρίς να υπάρξει αστυνομική επέμβαση.

Οι τρεις δήμαρχοι ζητούν να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους οι δυνάμεις ασφαλείας δεν κατάφεραν να προστατεύσουν αποτελεσματικά κατοίκους, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές σε αρκετές περιοχές.

Ζητούν διάλογο με τους μαθητές και αποζημιώσεις για τις καταστροφές

Πέρα από τη διαχείριση των επεισοδίων, οι δήμαρχοι επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος με τους μαθητές λυκείου που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με την κοινή παρέμβασή τους, η αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να περιοριστεί στα μέτρα δημόσιας τάξης, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και συζήτηση για τα αιτήματα που οδήγησαν τους νέους στους δρόμους.

Παράλληλα, οι τρεις δήμαρχοι συνδέουν τα γεγονότα με τις διαπραγματεύσεις για τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση στο γαλλικό Κοινοβούλιο.

Όπως υποστηρίζουν, το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει νέους περιορισμούς για την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι τα επεισόδια του Σαββάτου ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών αρχών στη λειτουργία και την προστασία των πόλεων.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να προβλεφθούν ειδικά κονδύλια στον προϋπολογισμό, προκειμένου οι δήμοι να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις δημόσιες εγκαταστάσεις και τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Επιπλέον, ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να συζητηθούν τόσο η αποκατάσταση των καταστροφών όσο και τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.

Πηγή: protothema.gr