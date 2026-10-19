Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στον Πειραιά - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ο 14χρονος δέχτηκε την άγρια επίθεση από συμμαθητή του έξω από γυμνάσιο. Όπως κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στο MEGA, όλα ξεκίνησαν όταν ο γιος της προσπάθησε να προστατεύσει έναν μαθητή που τον παρενοχλούσαν, μπήκε στη μέση και ο ανήλικος δράστης του επιτέθηκε μετά το σχόλασμα. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 14χρονος λιποθύμησε από τα χτυπήματα που δέχτηκε.

«Είναι μικρός λέει “μην τον χτυπάς”. Του λέει “τι μάγκας είσαι εσύ;”. Έλα, λέει, σε περιμένω έξω και βγαίνει ο γιος μου, αυτός είχε βγάλει την τσάντα. Τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε “σε παρακαλώ άφησέ με”. Του έλεγε πονάω μέχρι που λιποθύμησε, δεν θυμάται τίποτα», λέει η μητέρα.

Ο μαθητής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. «Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα», ανέφερε η μητέρα.

Όταν έγινε το περιστατικό, «εγώ ήμουν στη δουλειά, δίπλα στο σχολείο. Και βλέπω από το σχολείο κάτι παιδιά να τρέχουν προς εμένα και λένε “κυρία, πεθαίνει ο μικρός”. Λέω εγώ, αμάξι τώρα, τι να περιμένει μια μάνα. Και τρέχω εκεί, βλέπω το παιδί, μα τω Θεώ, σου το ορκίζομαι, δεν το γνώρισα. Το κεφάλι είχαν γίνει δύο κεφάλια».

Ο 14χρονος δράστης, αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό, το έβαλε στα πόδια και αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνοδεία δικηγόρου και του πατέρα του, παραδόθηκε στην αστυνομία. Ο ανήλικος συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι.

Protothema.gr