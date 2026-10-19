Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣτατιστική Υπηρεσία: Αυτές είναι οι απολαβές των εργαζομένων στην Κύπρο το 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στατιστική Υπηρεσία: Αυτές είναι οι απολαβές των εργαζομένων στην Κύπρο το 2025

 19.10.2026 - 16:24
Στατιστική Υπηρεσία: Αυτές είναι οι απολαβές των εργαζομένων στην Κύπρο το 2025

Αύξηση 3,8% σημείωσαν οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το 2025 και ανήλθαν στα €1.953, σε σχέση με €1.881 το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των υπαλλήλων για το 2025 ήταν €2.591 σε σύγκριση με €2.483 κατά το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κατανομή Υπαλλήλων κατά Ομάδα Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών και Φύλο

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το μεγαλύτερο μερίδιο υπαλλήλων, με ποσοστό 13,0% επί του συνόλου, λαμβάνει μηνιαίες απολαβές από €1.000 έως €1.249.

Ακολουθούν οι υπάλληλοι με απολαβές από €1.500 έως €1.749 (11,4%) και από €1.250 έως €1.499 (11,2%).

Συγκρίνοντας την κατανομή των υπαλλήλων κατά φύλο, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών εντοπίζονται σε συγκεκριμένες μισθολογικές κατηγορίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στις κατηγορίες €1.000 – €1.249 και €1.250 – €1.499, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών κατά 3,3 και 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Αντίθετα, όπως σημειώνει η Υπηρεσία, στην ανώτερη μισθολογική κατηγορία των €6.000 και άνω, το ποσοστό των αντρών είναι υψηλότερο από εκείνο των γυναικών κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Μέσος Όρος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2025 κυμαίνεται μεταξύ €956 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €5.038 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Προσθέτει ότι παρατηρείται αύξηση σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον τομέα Ορυχείων και Λατομείων (10,3%), στον οποίο απασχολείται μικρός αριθμός υπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι στατιστικές εκτιμήσεις να επηρεάζονται περισσότερο από μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία. Ακολουθούν οι τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (7,7%) και των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (7,0%).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν
Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στα δύο οχήματα στη Λεμεσό – Μαρτυρία ότι είδαν κουκουλοφόρους να φεύγουν από τη σκηνή
Τζόκερ: Βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Προσοχή: Χωρίς νερό δύο περιοχές σήμερα – Πού εντοπίζονται οι βλάβες – Δες αν επηρεάζεσαι
VIDEO - The Voice: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του 38χρονου Ηλία – «Ένα βράδυ σταμάτησα απότομα να έχω φωνή»
Video: Έκλεψε την παράσταση ο πατήρ Λουκάς στον Μουτουλλά - Χόρεψε ζεϊμπέκικο ανήμερα της γιορτής του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στον Πειραιά - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 19.10.2026 - 16:22
Επόμενο άρθρο

Το Cyberness Halloween Market έρχεται στο Kolla αυτόν τον Οκτώβριο

 19.10.2026 - 16:26
«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

Αύριο (20/10) θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις 11:00 το πρωί. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

«Στόχος η επίτευξη ουσιαστικής προόδου» - Αύριο η νέα συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

  •  19.10.2026 - 10:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ για το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ Λευκωσίας - «Η Υγεία αποτελεί προτεραιότητά μας»

  •  19.10.2026 - 12:01
Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την αποδοχή της Τουρκίας»

  •  19.10.2026 - 12:05
Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»

Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»

  •  19.10.2026 - 13:29
Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

Χαμηλά κέρδη από «Αφροδίτη» αν γίνουν αποδεκτά τα νέα τέλη της Chevron - Δύσκολη η θέση της Κύπρου

  •  19.10.2026 - 12:51
Λεμεσός: Κατήγγειλε απαγωγή και μαχαιρώματα o 24χρονος Τ/κ - Φέρει πολλαπλά τραύματα

Λεμεσός: Κατήγγειλε απαγωγή και μαχαιρώματα o 24χρονος Τ/κ - Φέρει πολλαπλά τραύματα

  •  19.10.2026 - 13:33
Δαμιανός: Με την έκδοση NAVTEX πριν το τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των €25 εκατ. για GSI

Δαμιανός: Με την έκδοση NAVTEX πριν το τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των €25 εκατ. για GSI

  •  19.10.2026 - 13:06
Υπόθεση «χρυσών» διαβατηρίων: Τα έγγραφα που κατατέθηκαν και η κίνηση της υπεράσπισης

Υπόθεση «χρυσών» διαβατηρίων: Τα έγγραφα που κατατέθηκαν και η κίνηση της υπεράσπισης

  •  19.10.2026 - 13:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα