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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικά πλέον οι καταγγελίες για τουρκοκυπριακές περιουσίες - Όλες οι λεπτομέρειες

 19.10.2026 - 16:24
Ηλεκτρονικά πλέον οι καταγγελίες για τουρκοκυπριακές περιουσίες - Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή καταγγελιών και αναφορών σχετικά με περιπτώσεις παράνομης χρήσης ή άλλων παρατυπιών σε τουρκοκυπριακές περιουσίες έθεσε στη διάθεση του κοινού η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η νέα ψηφιακή υπηρεσία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν πληροφορίες για πιθανές παρανομίες μέσω μιας άμεσης και προσβάσιμης διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται, κάθε επώνυμη καταγγελία ή αναφορά εξετάζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή από τους αρμόδιους λειτουργούς, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπογράμμισε τη βούληση της Κυβέρνησης για διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης του προσφυγικού κόσμου.

«Με τη νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθήθηκε, την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, την εντατικοποίηση των ελέγχων, τον τερματισμό συμβάσεων, την ανάκτηση περιουσιών και την εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής, προχωρούμε με συνέπεια στην αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών», ανέφερε.

Η εφαρμογή της νέας υπηρεσίας εντάσσεται, σύμφωνα με το Υπουργείο, στην ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών και ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας και λογοδοσίας.

Βασικός στόχος, καταλήγει η ανακοίνωση, παραμένει η διαμόρφωση ενός δίκαιου και αξιόπιστου πλαισίου διαχείρισης, το οποίο θα διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ίση μεταχείριση των προσφύγων και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

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