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Φτιάχνει ή παραμένει άστατος ο καιρός; Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

 19.10.2026 - 17:03
Φτιάχνει ή παραμένει άστατος ο καιρός; Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Από κυρίως αίθριος μέχρι... αυξημένες νεφώσεις και μέχρι εκεί ο καιρός.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, δεν αναμένονται βροχές τις επόμενες μέρες.

Μάλιστα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά και βόρεια παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά, μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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