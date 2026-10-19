Αυξημένα τα παράπονα στο Γρ. Επιτρόπου Δικαιωμάτων Παιδιού

Συγκεκριμένα, η κ. Χατζησωτηρίου ανέφερε ότι το Γραφείο της Επιτρόπου δέχθηκε 582 νέες αναφορές το 2023, σημειώνοντας ότι κάποιοι από τους φακέλους βρίσκονται υπό διερεύνηση για χρόνια, ακόμα και μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού που αφορούν. Αντίστοιχα, συνέχισε, το 2024 υποβλήθηκαν 585 αναφορές, ενώ το 2025 αυξήθηκαν σε 784 και το 2026 έφτασαν τις 779.

Για να επισημάνει τον φόρτο που έχει αναλάβει το Γραφείο, η κ. Χαζησωτηρίου ανέφερε ενδεικτικά ότι η Ελλάδα, με πληθυσμό πολλαπλάσιο της Κύπρου, λαμβάνει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο περίπου 1000 αναφορές. Η ίδια πρόσθεσε ότι είναι καλύτερο να έχει τη δυνατότητα το Γραφείο να ενεργεί προληπτικά, εκπονώντας μελέτες αντικτύπου, αντί να χρειάζεται να επιλαμβάνεται εκ των υστέρων διερεύνησης παραπόνων.

Απαντώντας αργότερα σε ερώτηση της Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου, σχετικά με τους λόγους αύξησης των παραπόνων, η κ. Χατζησωτηρίου εξήγησε ότι έχει το Γραφείο έχει εργαστεί το τελευταίο διάστημα για να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, με συμμετοχή σε δράσεις και παρουσία σε σχολικές μονάδες, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για αύξηση των παραπόνων.

Αφετέρου, συνέχισε η κ. Χατζησωτηρίου, ο αριθμός των αναφορών που υποβάλλονται είναι ανάλογος και της επίγνωσης των δικαιωμάτων από το κοινό, καθώς οι κοινωνίες γίνονται λιγότερο ανεκτικές σε παραβιάσεις. Εξήγησε ότι παράπονα υποβάλλονται και από γονείς, αλλά και από πολίτες στην αντίληψη των οποίων υποπίπτει κάποιο γεγονός που ενέχει ενδεχόμενο παραβίασης δικαιωμάτων.

Η κ. Χατζησωτηρίου σημείωσε ότι το Γραφείο, πέρα από τη διερεύνηση παραπόνων και αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις για παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού, ασχολείται ιδιαίτερα και με θέματα πρόσβασης παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με υποβολή εισηγήσεων για πρόληψη και συστηματική εποπτεία, καθώς και με αξιολόγηση σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως τα μουσικά σχολεία ή τα σχολεία STEM.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, αναφορικά με τον χειρισμό υποθέσεων ανηλίκων από υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, η κ. Χατζησωτηρίου σημείωσε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση συναντίληψης για ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης όλων των φορέων που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις. «Συχνά τα παιδιά χάνονται στο σύστημα, όχι επειδή οι υπηρεσίες δεν ενεργοποιούνται, αλλά γιατί δεν έχουμε ολιστικούς μηχανισμούς παρέμβασης», εξήγησε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα πρέπει η Πολιτεία να εξετάσει για ποιο λόγο φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το κοινό στο Γραφείο της Επιτρόπου, κάτι το οποίο δείχνει και η αύξηση του αριθμού παραπόνων, παρά στις αρμόδιες αρχές.

Απαντώντας σε άλλο ερώτημα της κ. Ορφανίδου, η επικεφαλής του Γραφείου αναφέρθηκε και στις αρμοδιότητες και δυνατότητες του ρόλου του, εξηγώντας ότι αυτός είναι αμιγώς εποπτικός και ελεγκτικός, και όχι εκτελεστικός, επομένως δεν γίνεται από το Γραφείο της Επιτρόπου πρωτογενής χειρισμός υποθέσεων.

Ακολούθως, η κ. Χατζησωτηρίου ενημέρωσε την Επιτροπή για την εν εξελίξει μελέτη αντικτύπου, που συντονίζει το Γραφείο της Επιτρόπου, αναφορικά με τον περιορισμό πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας έτσι σε σχετική ερώτηση του κ. Πασιουρτίδη. Η κ. Χατζησωτηρίου σημείωσε ότι η μελέτη εκπονείται σε συνεργασία και με παιδιά, αλλά και με επαγγελματίες του χώρου.

Τόσο η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αναστασία Χάσικου, όσο και η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη διάθεση των κονδυλίων για δράσεις που αφορούν τα ίδια τα παιδιά, με την κ. Χατζησωτηρίου να διαβεβαιώνει ότι η μείωση κονδυλίων για αγορά υπηρεσιών δεν επηρεάζει τις δράσεις του Γραφείου.

Εξάλλου, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, είχε αναφέρει ότι αυτός διαμορφώνεται σε 978.577 ευρώ το 2027, σε σύγκριση με τις 967.708 ευρώ το 2026, επισημαίνοντας ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη η αύξηση της τάξης του 1,12%, κυρίως για δαπάνες προσωπικού, μετά την στελέχωση του Γραφείου με μόνιμο προσωπικό. Εξήγησε, δε, ότι έχει περιοριστεί η δαπάνη για αγορά υπηρεσιών κατά 40%, αλλά ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και το κονδύλι αυτό, ιδιαίτερα για νομικές υπηρεσίες.

Εκφράζοντας, στη συνέχεια, την ελπίδα για πλήρωση οργανικών κενών, η κ. Χατζησωτηρίου ενημέρωσε ότι, λόγω του μικρού μεγέθους του οργανισμού, που δεν επιτρέπει την ανέλιξη του προσωπικού, είναι σύνηθες να αποχωρούν λειτουργοί του Γραφείου.

Ζήτημα για το περιεχόμενο των παραπόνων έθεσαν τόσο ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, όσο και ο Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με τον δεύτερο να εστιάζει ιδιαίτερα σε θέματα πρόσβασης για παιδιά ΑμεΑ. Επίσης, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, έθεσε ζήτημα σχετικά με παρεμβάσεις για ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας