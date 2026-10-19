Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε καφετέρια στην Κύπρο - Τραυματίστηκαν δύο πελάτες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το RoadReport.CY, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο πελάτες, οι οποίοι βρίσκονταν καθισμένοι στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, κοντά σε τραπέζια, καρέκλες και μεγάλες γλάστρες.

Το όχημα φαίνεται να ανέβηκε στο πεζοδρόμιο πριν ακινητοποιηθεί, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου κάθονταν οι πελάτες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος διερευνώνται.

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