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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυσλειτουργεί λόγω υποστελέχωσης η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, είπε στη Βουλή η Πρόεδρός της

 19.10.2026 - 17:45
Δυσλειτουργεί λόγω υποστελέχωσης η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, είπε στη Βουλή η Πρόεδρός της

Τη δυσφορία της για την υποστελέχωση και τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της, εξέφρασε η Πρόεδρος της Αρχής, Ανδρούλα Στυλιανίδου Πούγιουρου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2027.

«Δεν γίνεται ολόκληρη ανεξάρτητη αρχή να εργάζεται με έξι άτομα, να λείπουν επί μονίμου βάσεως τα δύο με άδεια ασθενείας. Κάπου νιώθω ότι είμαστε υποβαθμισμένοι», ανέφερε η Πρόεδρος της Αρχής, τονίζοντας την ανάγκη για στοιχειώδη στήριξη.

Η κ. Πούγιουρου ανέφερε ότι «κάτι προετοιμάζεται» παραπέμποντας σε εν εξελίξει διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες όπως είπε δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. «Νομίζω αναμένεται η εξέλιξη, για να δουν κατά πόσον θα τροποποιηθούν νομοθεσίες μας κ.λπ. Αλλά βεβαίως εμείς εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Έχουμε την απαίτηση τουλάχιστον να μπορούμε να εργαζόμαστε», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της τήρησης πρακτικών κατά τις ακροάσεις. «Και το μεγάλο μας το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε άνθρωπο να κρατά πρακτικά στις συνεδρίες. Και συνεδρίες εννοώ τις συνεδρίες των ακροάσεων, των προσφυγών που έρχονται οι δικηγόροι με τους πελάτες τους», είπε η κ. Πούγιουρου.

Ερωτηθείσα, από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής, βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, πώς λειτουργεί, η Πρόεδρος της Αρχής απάντησε ότι «το κάνει ο γραμματέας... χρησιμοποιώντας την πρόνοια του νόμου ότι κατά τις συνεδρίες ο γραμματέας κρατεί πρακτικά. Και έχουμε το σύστημα. Και γράφει ο γραμματέας, ακούει και το σύστημα. Αλλά ελέγχω τα πάντα εγώ, διότι το σύστημα κάνει τα πρακτικά που πρέπει να γραφτούν κάτω... Δηλαδή εάν πει ένας «θα πάω στην τουαλέτα» θα μου το γράψει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα».

Λόγω αυτής της αδυναμίας η Αρχή, σύμφωνα με την πρόεδρό της, δεν μπόρεσε να αναλάβει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. «Δεν αναλάβαμε διότι δεν ήμασταν σε θέση», ανέφερε.

Το ζήτημα της καταγραφής πρακτικών προκάλεσε την παρέμβαση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, ο οποίος ανέφερε ότι αδυνατεί να δεχτεί πως δεν μπορεί να αγοραστεί και να λειτουργήσει ένα σύγχρονο σύστημα ψηφιακής καταγραφής και μεταφοράς σε γραπτό κείμενο. «Ποιος πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία να μπει ένα σύστημα», διερωτήθηκε ο βουλευτής με την πρόεδρο της Αρχής να απαντά ότι «σίγουρα δεν είναι στην αρμοδιότητά μου».

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, απευθυνόμενη προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών έκανε έκκληση να λυθεί το πρόβλημα. «Είναι ένας Οργανισμός που χειρίζεται και δικάζει τα πιο μεγάλα έργα του δημοσίου και θα πρέπει να έχει στήριξη και να του παρέχουμε και άλλους πόρους εάν χρειάζεται για να γίνεται σωστή δουλειά γιατί λέμε συνεχώς πάρα πολλά έργα για τον Α ή Β λόγο δεν προχωρούν. Πολλά από αυτά τα έργα φτάνουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και εκεί δεν μπορούμε να επισπεύσουμε διαδικασίες, μάλλον το αντίθετο καθυστερούμε διαδικασίες γιατί υπάρχει πρόβλημα με το αυτονόητο της στελέχωσης», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών και κληθείσα να εξηγήσει πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην εξέταση προσφυγών η κ. Πούγιουρου έδωσε διάφορα παραδείγματα, που τις προκαλούν. «Έρχεται η αναθέτουσα Αρχή και λέει δώστε μας χρόνο διότι σκεφτόμαστε ή να ανακαλέσουμε την διοικητική πράξη ή να ακυρώσουμε τον διαγωνισμό. Συνήθως θέλει χρόνο διότι είναι η γραφειοκρατία της αναθέτουσας Αρχής», ανέφερε. Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με την κ. Πούγιουρου, «βάζουν τη γραπτή τους αγόρευση, η αναθέτουσα Αρχή και μας λέει «δώστε μου χρόνο να δω τα θέματα που εθίξαν», που θέλουν μελέτη και πρέπει να τα δουν και με τη νομική υπηρεσία. Και οι δύο πλευρές ζητούν τις αναβολές». Η πρόεδρος της Αρχής συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχει και θέμα συνένωσης των προσφυγών όπως υπάρχει στα επαρχιακά δικαστήρια (…) εδώ όμως η κάθε προσφυγή έχει τα δικά της δεδομένα. Ο αιτητής έχει τα δικά του δεδομένα δηλαδή πρέπει έστω κι αν αφορούν την ίδια διοικητική πράξη πρέπει να ακουστούν».

Ο βουλευτής του Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι η απόφαση μετά το πέρας των ακροάσεων εκδίδεται σε διάστημα μερικών ημερών. «Άρα», πρόσθεσε, «οι καθυστερήσεις προκύπτουν μέχρι να γίνουν οι ακροάσεις και είπατε προηγουμένως ότι πολλές φορές αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στην ίδια την αναθέτουσα Αρχή».

Ο κ. Μιχαηλίδης ρώτησε εάν χρησιμοποιείται από οικονομικούς φορείς η πρόνοια της νομοθεσίας για αίτηση στην Αρχή να κηρυχθεί η σύμβαση ανενεργή. Η πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι «ως τώρα δεν είχα τέτοια περίπτωση» με τον κ. Μιχαηλίδη να σημειώνει πως «νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Δεν ξέρουν οι οικονομικοί φορείς ότι έχουν αυτή η δυνατότητα». 

 

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