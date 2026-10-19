Αυτοκίνητο παρέσυρε βουλευτή έξω από το γραφείο της στην Αυστραλία, δίνει μάχη για τη ζωή της

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα. Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.

Ακρωτηριάστηκε το πόδι της

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο οδηγός αρχικά προσπέρασε την 65χρονη πολιτικό, στη συνέχεια έκανε αναστροφή και έπεσε πάνω της, εγκλωβίζοντάς την κάτω από το όχημα.

Η Χέινς αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Μελβούρνη, στη νότια Βικτώρια, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».

Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι (Σ.τ.Σ: βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019.

Πηγή: protothema.gr