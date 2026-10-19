Παρατείνεται έως το τέλος του 2027 ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά είδη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, η παράταση προβλέπεται σε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2026.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, το παιδικό γάλα σε υγρή μορφή και σε σκόνη, τις παιδικές πάνες και τις πάνες ενηλίκων, περιλαμβανομένων των σερβιετών ακράτειας, καθώς και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής προστασίας, όπως τα ταμπόν και οι σερβιέτες υγιεινής.

Στον κατάλογο των προϊόντων που θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ περιλαμβάνονται επίσης νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά, καθώς και νωπά φρούτα.

Ειδικότερα, στα λαχανικά περιλαμβάνονται οι πατάτες, οι ντομάτες, τα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα σκόρδα, τα πράσα, τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα μπρόκολα, τα μαρούλια, τα ραδίκια, τα καρότα, τα γογγύλια, τα αγγούρια, τα μπιζέλια, τα φασόλια, οι μελιτζάνες, τα σέλινα, τα μανιτάρια, οι πιπεριές, το σπανάκι, οι αγκινάρες, οι κολοκύθες, τα κολοκύθια και άλλα συναφή προϊόντα που καθορίζονται στο Διάταγμα.

Όσον αφορά τα νωπά φρούτα, το μέτρο καλύπτει μπανάνες, σύκα, αβοκάντο, εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, φράπες, γκρέιπ-φρουτ, λεμόνια και γλυκολέμονα, καθώς και σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, μήλα, αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, φράουλες και ακτινίδια.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι η επέκταση του μέτρου ισχύει για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2027, στη βάση των προνοιών του σχετικού Διατάγματος.