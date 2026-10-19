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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνάντηση με Έρχιουρμαν: Πηγαίνω με στόχο θετικές εξελίξεις

 19.10.2026 - 18:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνάντηση με Έρχιουρμαν: Πηγαίνω με στόχο θετικές εξελίξεις

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε τη Δευτέρα ότι πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με ένα και μοναδικό στόχο "να έχουμε θετικές εξελίξεις" και εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν ανακοινώσεις και για διάνοιξη νέου οδοφράγματος. Eπίσης προανήγγειλε τριμερή συνάντηση του ιδίου και του Τ/κ ηγέτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ εντός Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις προσερχόμενος σε επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 χρόνων της εφημερίδας Εστίας ο Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και έχουν ήδη δοθεί και κάποιες ημερομηνίες για την κάθοδο της κ. Ολγκίν και για κοινή συνάντησή της με τους ηγέτες. 

"Απαντήσαμε θετικά, εκτιμώ ότι θα απάντησε θετικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και πραγματικά ελπίζω αύριο να έχουμε θετικά νέα να ανακοινώσουμε", είπε. Σε ερώτηση για την ακριβή ημερομηνία είπε ότι είναι εντός Οκτωβρίου και εναπόκειται στα ΗΕ να ανακοινώσουν την ημερομηνία.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει αύριο ανακοίνωση για διάνοιξη νέου οδοφράγματος απάντησε "μακάρι να υπάρξει".

"Είμαστε έτοιμοι εμείς αν υπάρχει ανταπόκριση, φυσικά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία τέτοια ανακοίνωση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα οποία έθεσε ο Γενικός Γραμματέας, ουσία, μεθοδολογία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης", είπε ο ΠτΔ.

Σε άλλη ερώτηση αν υπάρχει θετική αντιμετώπιση από την τ/κ πλευρά είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς.

"Νομίζω μίλησε ο κ. Ερχιουρμάν δημόσια, έχει πει τις απόψεις. Έχω σχολιάσει την συνέντευξή του, να αναμένουμε να δούμε αύριο και θα είμαστε εδώ μετά τη συνάντησα να τα σχολιάσουμε", είπε.

Εκδήλωση για ΕΣΤΙΑ

Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση για την ΕΣΤΙΑ, είπε ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για τον τόπο μας και για τον ελληνισμό.

Πρόσθεσε ότι ειδικότερα σήμερα, με την ανεξέλεγκτη πολλές φορές μορφή που έχει πάρει και χωρίς καμία διακυβέρνηση η τεχνολογία με τις ψευδείς ειδήσεις με την παραπληροφόρηση, η εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική όπως σημαντικές είναι και οι παρουσίες στον τόπο μας.

Για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση είπε ότι κάτι που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και συζητήθηκε και πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

"Να σας πω μάλιστα ότι λόγω της έντονης ανησυχίας που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στην Ιρλανδία, έχουμε τώρα την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουμε είναι και αυτό. Άρα κόντρα σε όλα αυτά, θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις τέτοιες παρουσίες στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές", κατέληξε.

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