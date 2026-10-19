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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 19.10.2026 - 18:58
Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2026 θα μπορεί να υποβληθεί η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 και να καταβληθούν οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων, μετά από απόφαση του Εφόρου Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (χωρίς λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2025 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, χωρίς την επιβολή των οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με βάση τα άρθρα 39(8), 50Α(α), και 50Α(ε) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ.4/1978), όπως έχει τροποποιηθεί, δεν θα επιβληθούν οι οποιοιδήποτε τόκοι και χρηματικές επιβαρύνσεις εφόσον η πιο πάνω δήλωση υποβληθεί και οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές καταβληθούν, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Νοεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μιας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή» ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

 

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