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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος Υπ. Ενέργειας: Ελλάδα και Κύπρος οδηγούν την ΕΕ σε παράλογες αποφάσεις

 19.10.2026 - 19:02
Τούρκος Υπ. Ενέργειας: Ελλάδα και Κύπρος οδηγούν την ΕΕ σε παράλογες αποφάσεις

Η στάση της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε «παράλογες πολιτικές αποφάσεις» απέναντι στην Τουρκία, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την τελετή αποστολής της πλωτής πλατφόρμας παραγωγής φυσικού αερίου «Osman Gazi», ο Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους χαμένους των πρόσφατων εξελίξεων, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά.

«Εξαιτίας της στάσης της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης νότιας Κύπρου, η ΕΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετήσει μια παράλογη πολιτική στάση», ανέφερε.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη παρακολουθεί στενά την παραγωγή φυσικού αερίου στο κοίτασμα Σαγγάριου, ενόψει της διακοπής των εισαγωγών ρωσικού αερίου το 2027.

Κάλεσε την ευρωπαϊκή ηγεσία να εγκαταλείψει τις «ιδεολογικές προσεγγίσεις» και να αναγνωρίσει τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας με την Τουρκία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα στοχεύει σε ημερήσια παραγωγή ενός εκατομμυρίου βαρελιών, επιδιώκοντας μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό κατά 50%.

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