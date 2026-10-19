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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - ΑΚΕΛ: Με ποια κόμματα επιδιώκει διάλογο ενόψει των Προεδρικών του 2028 - Τι λέει ο Στεφάνου για τον Αβέρωφ

 19.10.2026 - 21:19
VIDEO - ΑΚΕΛ: Με ποια κόμματα επιδιώκει διάλογο ενόψει των Προεδρικών του 2028 - Τι λέει ο Στεφάνου για τον Αβέρωφ

Σε τροχιά προετοιμασίας για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκεται το ΑΚΕΛ, το οποίο δίνει προτεραιότητα στις επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασιών και την προοπτική στήριξης ενός κοινού υποψηφίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha, στις δυνάμεις με τις οποίες ενδέχεται να υπάρξει διάλογος περιλαμβάνονται το Κίνημα Άλμα, οι Οικολόγοι, το Volt, η Άμεση Δημοκρατία και η ΕΔΕΚ. Στο πλαίσιο των διεργασιών εξετάζεται και το ενδεχόμενο επαφών με το ΔΗΚΟ, με τον Στέφανο Στεφάνου να θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να στηριχθεί σε κοινές πολιτικές θέσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή υποψηφίου δεν αποτελεί ακόμη το άμεσο επόμενο βήμα. Προηγείται, όπως αναφέρει, η αναζήτηση κοινών θέσεων και συγκλίσεων με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Τα κριτήρια για τον υποψήφιο

Η διαδικασία επιλογής θα στηριχθεί σε πολιτικά κριτήρια, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, στη λειτουργία του κράτους δικαίου, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της οικονομικής ανασφάλειας.

Ο κ. Στεφάνου αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει προσέγγιση συγκεκριμένου προσώπου με σκοπό να διερευνηθεί ενδεχόμενη υποψηφιότητά του. Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συζητηθεί και το δικό του όνομα, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο.

Οι κινήσεις Αβέρωφ και Νικόλα Παπαδόπουλου

Την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκηνικό καταγράφονται κινήσεις που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναδημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς απόσπασμα συνέντευξης του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στην εκπομπή «Alpha της Κυριακής».

Στη συνέντευξη, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε με τον κ. Νεοφύτου σε διάφορα ζητήματα, σημειώνοντας ότι σπάνια προχωρεί σε δημόσια κριτική εναντίον του.

Η τοποθέτηση Στεφάνου για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το ΑΚΕΛ διαφοροποιείται από την προσέγγισή του, επισημαίνοντας ότι η άρση των κυρώσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.

Ο Στέφανος Στεφάνου απορρίπτει παράλληλα την όποια υπόνοια ανταλλαγμάτων ή συνεννόησης με τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Όπως υποστηρίζει, οι πολιτικές συνεργασίες που επιδιώκει το ΑΚΕΛ πρέπει να βασίζονται σε σαφείς θέσεις και προγραμματικές συγκλίσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ασκεί, τέλος, κριτική στις μεταβολές των πολιτικών τοποθετήσεων, τονίζοντας τη σημασία της συνέπειας και της σταθερότητας. Από την πλευρά του, ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να διατηρεί διαφορετική θέση από εκείνη του κ. Νεοφύτου για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Δείτε το ρεπορτάζ:

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