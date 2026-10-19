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ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν εξέτασα ούτε θεράπευσα τον Μαζωνάκη» ισχυρίζεται ο Θεοδωρόπουλος και κατέθεσε νέα έγγραφα στον ανακριτή

 19.10.2026 - 21:27
«Δεν εξέτασα ούτε θεράπευσα τον Μαζωνάκη» ισχυρίζεται ο Θεοδωρόπουλος και κατέθεσε νέα έγγραφα στον ανακριτή

Δύο νέα ιατρικά έγγραφα προσκόμισε στον 32ο ανακριτή ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο πλαίσιο της ποινικής δικογραφίας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με συμπληρωματικό υπόμνημά του, ο γιατρός υποστηρίζει ότι τα έγγραφα τεκμηριώνουν πως, κατά τον κρίσιμο χρόνο, εξέταζε άλλον ασθενή στο ιατρείο του και δεν είχε σχέση με την επίσκεψη ή τη θεραπεία του τραγουδιστή.

Με συμπληρωματικό υπόμνημά του, ο γιατρός ζητά να συσχετιστούν τα νέα στοιχεία με τη δικογραφία και να εξεταστεί ως μάρτυρας ο ασθενής που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν στο ιατρείο του στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Τα έγγραφα αφορούν καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα ασθενή καθώς και παραπεμπτικό του ίδιου του γιατρού για περαιτέρω εξετάσεις, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ζητά να εξεταστεί ο ασθενής ως μάρτυρας. Όπως αναφέρει στο υπόμνημα, ο ασθενής μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρισκόταν στο ιατρείο του πριν από την άφιξη του τραγουδιστή στον συστεγαζόμενο χώρο, όπου υποβλήθηκε σε εξέταση και συζήτησε με τον γιατρό τα αποτελέσματα του καρδιογραφήματός του. Κατά τον ισχυρισμό του, οι δύο άνδρες αποχώρησαν σχεδόν ταυτόχρονα, με τον ίδιο να κατευθύνεται σε εστιατόριο της περιοχής.

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι τα νέα έγγραφα, σε συνδυασμό με την κατάθεση μάρτυρα και το βιντεοληπτικό υλικό από το εστιατόριο, ενισχύουν τον ισχυρισμό του ότι δεν συμμετείχε στην υποδοχή, την εξέταση ή τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναφέρει, ακόμη, ότι δεν τον γνώριζε, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του και δεν είχε προηγούμενη θεραπευτική σχέση ή συνεννόηση μαζί του.

Στο υπόμνημά του απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε σύνδεση της ιατρικής του πρακτικής με τις αποκαλούμενες «ολιστικές» ή εναλλακτικές θεραπείες. Επικαλείται, μεταξύ άλλων, την εξέταση και τις ιατρικές οδηγίες που, όπως αναφέρει, παρείχε στον ασθενή με τα καρδιολογικά προβλήματα, καθώς και σε άλλον ασθενή που είδε την ίδια ημέρα, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για εξετάσεις της ειδικότητάς του στην Παθολογία.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι έως περίπου τις 16:15 δεν είχε εικόνα για επείγον περιστατικό. Όπως αναφέρει, όταν ενημερώθηκε, έσπευσε να συνδράμει, ενώ στις 16:21 έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ από την κόρη του, με τη βοήθεια της γραμματέως. Ζητά να περιληφθεί στη δικογραφία η ηχογράφηση της κλήσης, την οποία αναφέρει ότι έχει ήδη αιτηθεί.

Παράλληλα, αρνείται ότι διέγραψε μηνύματα, συνομιλίες, φωτογραφίες ή άλλα δεδομένα από το κινητό του σχετικά με την υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να ολοκληρωθεί συμπληρωματικός έλεγχος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαγραφεί δεδομένα από τη συσκευή του κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και αν υπάρχουν σε αυτή αναφορές στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Με το υπόμνημά του ζητά να συσχετιστούν τα δύο νέα έγγραφα με τη δικογραφία, να εξεταστεί ο ασθενής και να ολοκληρωθούν τα προηγούμενα αιτήματά του προς τη ΔΕΕ, καθώς και τα αιτήματα για την ηχογράφηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και την εξέταση άλλων μαρτύρων.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του Ηλία Θεοδωρόπουλου, όπως διατυπώνονται στο υπόμνημά του προς τον ανακριτή.

Πηγή: protothema.gr

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