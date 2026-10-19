VIDEO - Λεγεωνέλλωση σε νεογνό: Θετικά ευρήματα σε δύο σημεία του δικτύου νερού - Έρχεται ειδικός από το εξωτερικό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί στην αξιοποίηση ειδικού από το εξωτερικό, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στη διαχείριση της υπόθεσης και στην αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν προκύψει.

Οι αρχικές εργαστηριακές αναλύσεις κατέδειξαν ενδείξεις παρουσίας του βακτηρίου της λεγεωνέλλας σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης της ιδιωτικής κλινικής όπου γεννήθηκε το βρέφος.

Ωστόσο, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα από το Κρατικό Χημείο. Τα δείγματα που έχουν ληφθεί καλύπτουν περισσότερα σημεία του συστήματος ύδρευσης, όλους τους ορόφους του νοσηλευτηρίου, καθώς και την κατοικία της οικογένειας.

Όπως ανέφερε ο μικροβιολόγος και μέλος της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, Μιχάλης Μένδρης, τα αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας για την προέλευση της μόλυνσης.

Δεν έχει εντοπιστεί άλλο συνδεδεμένο περιστατικό

Ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί άλλο περιστατικό που να συνδέεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μολύνθηκε το νεογνό.

Οι γονείς των υπόλοιπων βρεφών που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο έχουν ενημερωθεί και καλούνται να παρακολουθούν την κατάσταση των παιδιών τους για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, Ζωή Πανά, υπογράμμισε ότι απαιτείται παρακολούθηση των νεογνών που είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο με το βρέφος που διαγνώστηκε θετικό.

Οι έλεγχοι στο σύστημα ύδρευσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διαδικασίες πρόληψης και ελέγχου που εφαρμόζονται στα συστήματα ύδρευσης των νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με τον κ. Μένδρη, η συγκεκριμένη κλινική είχε πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους περίπου δύο μήνες πριν από το περιστατικό. Όπως εξήγησε, οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνουν γραπτό σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για τη λεγεωνέλλα, ορισμό υπευθύνου και τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται συστηματικός έλεγχος των συστημάτων που ενδέχεται να παράγουν σταγονίδια νερού, όπως ορισμένες εγκαταστάσεις κλιματισμού και υγραντήρες.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναμένουν τα τελικά εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και να αποσαφηνιστεί η πηγή της μόλυνσης.

Δείτε το ρεπορτάζ: