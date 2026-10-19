Επανεξέταση κρατικού προϋπολογισμού ζητούν οι Δήμαρχοι Μείζονος Λεμεσού και ΕΒΕΛ

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι Δήμαρχοι Λεμεσού, Αμαθούντας, Κουρίου, Πολεμιδιών και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ).

"Η κατάσταση με το κυκλοφοριακό έχει φτάσει στο απροχώρητο. Χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται καθημερινά στους δρόμους, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από την εργασία και την οικογένειά τους. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι πλέον σοβαρές", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, από κατάλογο αναπτυξιακών έργων συνολικού ύψους €1,5 δισ., μόλις τρία έργα, αξίας €57 εκ. αφορούν τη Λεμεσό. "Πρόκειται για ποσοστό μόλις 3,8%, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της πόλης", αναφέρεται.

Την ίδια ώρα, προστίθεται ότι κρίσιμα οδικά έργα, με πρώτο τον Βόρειο Παρακαμπτήριο και τις αναγκαίες κάθετες συνδέσεις του, παραμένουν σε εκκρεμότητα, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και δεσμεύσεις. "Εδώ και τρεις δεκαετίες ακούμε για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο. Πόσο ακόμη θα περιμένει η Λεμεσός;", ρωτούν.

"Η Λεμεσός διεκδικεί τα αυτονόητα: δίκαιη αντιμετώπιση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστικές επενδύσεις και υλοποίηση των έργων που έχουν εξαγγελθεί εδώ και χρόνια", αναφέρουν και προσθέτουν ότι ως Δήμοι και οργανωμένοι φορείς της Λεμεσού απαιτούν από την Κυβέρνηση άμεση επανεξέταση του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, με ουσιαστική ενίσχυση των αναπτυξιακών έργων που αφορούν τη Λεμεσό.

Ζητούν, επίσης, συγκεκριμένες και δεσμευτικές αποφάσεις για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο, την οδό Ευαγόρα Λανίτη, Συνεργατισμού, Νίκαιας, Βυθκιών, Αγίου Αθανασίου, Ανδρέα Παπανδρέου, Ηλία Καννάουρου, Πετράκη Γιάλουρου και τα υπόλοιπα κρίσιμα έργα του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, ζητείται σαφές χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης, χρηματοδότησης, προκήρυξης και κατασκευής των έργων που έχουν ήδη εξαγγελθεί και συμφωνηθεί στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Μεταφορών στις 24/07/2026, καθώς και άμεση ανάληψη ευθύνης από τα αρμόδια Υπουργεία για την άρση των εκκρεμοτήτων και των καθυστερήσεων που εμποδίζουν την προώθηση έργων.

Οι Δήμαρχοι και το ΕΒΕΛ ζητούν, ακόμα, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών, με σαφείς δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα.

"Η Λεμεσός μιλά με μία φωνή. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε θεσμικό μέσο διεκδίκησης μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και αποτελέσματα. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη και με τους βουλευτές Λεμεσού, για τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών μας και λήψη μέτρων", σημειώνεται.