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Apple: Θα παρουσιάζει το πρώτο MacBook με οθόνη αφής στις 28 Οκτωβρίου

 19.10.2026 - 22:39
Apple: Θα παρουσιάζει το πρώτο MacBook με οθόνη αφής στις 28 Οκτωβρίου

Η Apple επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης νέων προϊόντων στις 28 Οκτωβρίου, όπου όπως όλα δείχνουν θα αποκαλύψει το πρώτο της MacBook με οθόνη αφής.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες, φέρει τον τίτλο «Pro and tell», μια ξεκάθαρη αναφορά στην αναβάθμιση του MacBook Pro. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει ένα νέο οικονομικό MacBook Pro με τον επεξεργαστή M6, έναν ανανεωμένο iMac, καθώς και το επανασχεδιασμένο iPad mini με OLED οθόνη.

Tα καταστήματα της Apple ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη διάθεση των νέων προϊόντων την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Τα νέα MacBook Pro με οθόνη αφής σηματοδοτούν μια θεαματική στροφή για τον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος υποστήριζε επί χρόνια ότι δεν πρόκειται να «παντρέψει» την εμπειρία των iPad και Mac.

Τα νέα MacBook με οθόνη αφής αναμένεται να διαθέτουν τη λειτουργία Dynamic Island, όπως τα iPhone, αλλά και μια πολύ πιο καθαρή οθόνη τεχνολογίας OLED. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά εμφανίζονται για πρώτη φορά σε υπολογιστή Mac.

Αυτές οι ανακοινώσεις έρχονται αμέσως μετά από μια σειρά νέων προϊόντων που αποκάλυψε η εταιρεία τις τελευταίες εβδομάδες, όπως το νέο HomeView, το HomePod mini 2 και το αναβαθμισμένο Apple TV. Παράλληλα, αυτή την Παρασκευή κυκλοφορεί στην αγορά το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple.

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