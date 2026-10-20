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ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο - Κατέληξε στο Νοσοκομείο 59χρονος, τι συνέβη

 20.10.2026 - 06:41
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο - Κατέληξε στο Νοσοκομείο 59χρονος, τι συνέβη

Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε περιστατικό τραυματισμού ενός 59χρονου άνδρα σε πισίνα γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας, στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνονται για τον τραυματισμό του άνδρα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να τον παραλάβει και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 59χρονος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το περιστατικό στον χώρο της πισίνας.

Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες είναι καθησυχαστικές, καθώς η κατάσταση του άνδρα δεν φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ ο τραυματισμός του δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με ασθενοφόρο να σπεύδει στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση για τη διαχείριση του περιστατικού και την παραλαβή του τραυματία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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