Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο - Κατέληξε στο Νοσοκομείο 59χρονος, τι συνέβη

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνονται για τον τραυματισμό του άνδρα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να τον παραλάβει και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 59χρονος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το περιστατικό στον χώρο της πισίνας.

Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες είναι καθησυχαστικές, καθώς η κατάσταση του άνδρα δεν φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ ο τραυματισμός του δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με ασθενοφόρο να σπεύδει στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση για τη διαχείριση του περιστατικού και την παραλαβή του τραυματία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr